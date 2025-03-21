Altın fiyatları için çılgın tahmin

Gram altın, ons altındaki yatay seyre rağmen rekor tazelerken, uzmanlar yükselişin devam edebileceğini ancak kritik direnç noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

"BU NOKTADA KAR SATIŞLARI GÖRÜLEBİLİR"

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV'ye yaptığı açıklamada, "Teknik olarak altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolara yöneliyor. Ancak 3.060 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu noktada kar satışları görülebilir" ifadelerini kullandı.

FED VE KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

FED'İN TUTUMU: ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonu geçici olarak değerlendirirken, faiz indirimleri konusunda daha iyimser bir duruş sergiliyor. Piyasalarda 2025 yılı için üç faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ: Savaşın sona ermesine yönelik somut bir adım atılmadı. Moskova'nın pozisyonunu koruması, piyasalardaki belirsizliği artırarak altına olan talebi destekliyor.

GRAM ALTIN 5 BİN TL OLUR MU?

Gram altın fiyatlarında 5.000 TL seviyesi konuşulmaya başlandı. Eryılmaz, bu beklentinin şu an için iddialı göründüğünü belirtti. Eryılmaz'a göre, dolar/TL'de beklenmedik dalgalanmalar olursa, gram altın bu seviyeye daha hızlı ulaşabilir.

BORSA İSTANBUL'DA DALGALI SEYİR

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşler yaşarken yatırımcılar tedirgin. Dün yüzde 9'a yakın değer kaybeden BIST 100 endeksi, bugün de negatif açıldı. Uzmanlar, 9.500-9.400 puan seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu belirtiyor. Eğer satış baskısı devam ederse bu seviyeler test edilebilir.

Not: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.