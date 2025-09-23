Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı görenler 'Yok artık' diyor

Altın fiyatlarında tarihi zirve yaşandı. Yurtiçi piyasalarda gram altın, sabah saatlerinde 5.004 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ONS ALTINDA DA REKOR

Uluslararası piyasalarda ise ons altın da 3.759,23 dolar/ons ile rekor kırdı. Bu yükselişte ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz indirim döngüsüne gireceği beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden girişler etkili oldu.

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ

Uzmanlara göre, Fed'in faiz indirimlerinin gündemde kalmasıyla birlikte altının yılın son çeyreğine doğru da güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor. ETF girişlerinin fiyatlar için halen en önemli itici güç olduğu belirtiliyor.

İşte 09:30 itibariyle altın fiyatları;

İSLAM MEMİŞ'TEN UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftalık analizinde yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulunarak, "Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyaç duyanlar için bozdurmak mantıklı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.