Altın atölyelerine zorunlu tatil! En az 10 gün kepenkleri açmayacaklar

Artan maliyetler ve ithalat kotaları kuyumculuk sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler ve yaklaşan ABD seçimleri, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Ancak, Türkiye ile uluslararası altın piyasaları arasındaki büyük fiyat farkı, iç piyasada altına olan talebi önemli ölçüde azalttı. Bu durum, kuyumculuk sektöründe satışların düşmesine ve ihracatın da olumsuz etkilenmesine neden oldu. Bu kapanmanın nedenlerinden biri de yerli üreticilerin üretim tesislerini Mısır, Dubai ve Irak gibi ülkelere taşımaya başladı.

ATÖLYELER 10-15 GÜN ZORUNLU KAPANMA KARARI ALDI

Bu dönemin son yılların en sıkıntılı yılları olduğunu belirtirken sektör temsilcileri, gelişmenin imalat ve atölyeleri vurmaya başladığını dile getirdi. Kuyumcukent ve diğer bölgelerdeki atölyeler uzun yıllar sonra ilk kez 10-15 gün kapatma kararı aldı. Bu durumun önümüzdeki dönemde tamamen kapanma ve işten çıkarmalara yol açabileceğinden endişe duyan iş insanları, öte yandan yabancıların yanı sıra yerli üreticilerin de Dubai, Mısır ve Irak gibi ülkelerde yerli ortaklar ile çalışarak üretim üslerini yurtdışına taşımaya başladığını dile getirdi.