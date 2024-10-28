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Altın atölyelerine zorunlu tatil! En az 10 gün kepenkleri açmayacaklar

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Uluslararası piyasalarla olan fiyat farkı Türkiye'de işlenmiş altına olan talep azaldı. Kuyumculuk sektörünü zorda bırakan bu durum nedeniyle uzun yıllardır ilk kez atölyeler kapalı kalacak. Altın atölyeleri 10-15 gün zorunlu tatil kararı aldı.

Artan maliyetler ve ithalat kotaları kuyumculuk sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler ve yaklaşan ABD seçimleri, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Ancak, Türkiye ile uluslararası altın piyasaları arasındaki büyük fiyat farkı, iç piyasada altına olan talebi önemli ölçüde azalttı. Bu durum, kuyumculuk sektöründe satışların düşmesine ve ihracatın da olumsuz etkilenmesine neden oldu. Bu kapanmanın nedenlerinden biri de yerli üreticilerin üretim tesislerini Mısır, Dubai ve Irak gibi ülkelere taşımaya başladı.

ATÖLYELER 10-15 GÜN ZORUNLU KAPANMA KARARI ALDI

Bu dönemin son yılların en sıkıntılı yılları olduğunu belirtirken sektör temsilcileri, gelişmenin imalat ve atölyeleri vurmaya başladığını dile getirdi. Kuyumcukent ve diğer bölgelerdeki atölyeler uzun yıllar sonra ilk kez 10-15 gün kapatma kararı aldı. Bu durumun önümüzdeki dönemde tamamen kapanma ve işten çıkarmalara yol açabileceğinden endişe duyan iş insanları, öte yandan yabancıların yanı sıra yerli üreticilerin de Dubai, Mısır ve Irak gibi ülkelerde yerli ortaklar ile çalışarak üretim üslerini yurtdışına taşımaya başladığını dile getirdi.

Altın atölyelerine zorunlu tatil! En az 10 gün kepenkleri açmayacaklar
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

İş Dünyası Ekonomi Türkiye Finans Tatil Irak

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Yorumlar (3)

ülker kaya:

Rızık değişmiyor. Yıllarca işçilik adı altında çok çok pahalıya altın sattınız. O haksız kazançlarınız , bereketinizi kaçırıp , işinizi kaynetmenize sebep olmuş olmasın

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samsun uydu:

herkes vatandaşı ilerlemenin derdinde sonuç gene doyumsuzluk bir zamanda aynısını eczaneler yapmıştı.

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remat tamer:

satarken hurda diye 100bin tl lik altını 90bine kapatırsanız olacağı bu

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