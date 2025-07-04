Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı

Son dönemde bankaların verdiği kredi kartlarıyla altın alıp ardından nakit paraya çevirenlarin sayısı artınca ceza riski doğdu.

Hukukçular, kredi kartıyla altın alıp borcunu ödemeyen kişilerin "kasten dolandırıcılık" suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bankalar da bu tür işlemleri yapan müşterileri yakın takibe aldı ve bazıları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılara gönderilen mesajlarda, "Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir" uyarısı yapıldı.

KURUMCULAR DA DENETİMDE, TELBİGAT GÖNDERİLİYOR

Sadece bireysel kullanıcılar değil, altın alım-satımında rol alan kuyumcular da denetim altında. Gelir İdaresi Başkanlığı, kredi kartı üzerinden yapılan 'nakit dönüşüm zinciri'ne aracılık eden ve vergi usulüne aykırı işlem yapan kuyumculara para cezası, belge iptali ve faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulayabilecek. Hatta bazı kuyumculara lisans iptali tehdidi içeren resmi tebligatlar gönderildiği bildiriliyor.

İŞLEMLER OTOMATİK TAKİP

Yeni geliştirilen risk analiz sistemleri, 500 bin TL ve üzeri kredi kartıyla yapılan altın alım işlemlerini otomatik olarak tespit ediyor. Bu tür harcamaların ardından kısa süre içinde kullanıcı ve işletme hakkında denetim süreci başlatılıyor.

HAPİS CEZASI UYARISI

Uzmanlar, kredi kartıyla altın alıp aynı gün satmanın yalnızca bir borç riski oluşturmadığını, aynı zamanda cezai sorumluluk doğurabileceğini vurguluyor. Hukuki süreçle karşılaşmamak adına, bu tür işlemlerin dikkatle yapılması gerektiği ifade ediliyor.