Haberler

Altay Tankları Bugün TSK'ya Teslim Edilmeye Başlanıyor

Altay Tankları Bugün TSK'ya Teslim Edilmeye Başlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seri üretime geçen Altay Tankları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilmeye başlanıyor. Türkiye’nin savunma sanayi projelerinden biri olan Altay Tankı, yüksek yerlilik oranı ve gelişmiş silah sistemleriyle dikkat çekiyor.

Seri üretime geçen Altay Tankları bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) teslim edilmeye başlanıyor.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nde seri üretime geçen Altay Tankları, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanıyor.

Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı Türkiye'nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tsk, Altay Tankı'na kavuşuyor

Günümüzün ve geleceğin muharebe şartlarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı Üretim Programının, 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atıldı. Program kapsamındaki ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altay Ana Muharebe Tankını üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200'ye yakın alt yüklenici görev alacak. Bu çerçevede, 23 Nisan 2023 tarihi itibarıyla program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Yerlilik oranı yüksek, gelişmiş silah sistemleri ve yüksek koruma kabiliyetiyle Türkiye'nin vurucu gücünü artıracak

Altay Tankları, yerlilik oranı yüksek, gelişmiş silah sistemleri ve yüksek koruma kabiliyetiyle Türkiye'nin vurucu gücünü artıracak. Yivsiz setsiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan II Atış Kontrol Sistemi ile teçhiz edilen Altay Tankı, yeni ve modern teknolojiye sahip Atış Kontrol Sistemi ile TSK'ye hizmet verecek.

Sahip olduğu hidropnömatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapma özelliğine de sahip olan Altay Tankı, böylece tüm arazi şartlarına üstün bir uyum sağlayarak geniş bir hareket alanı sağlayacak.

Altay Tankı'nın reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan Zırh Sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlanırken, aynı zamanda pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak, AKKOR Aktif Koruma Sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konseptine sahip olacak.

Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi vasıtası ile mürettebatına diğer alt sistemlerden elde edilen bilgileri işleyen Altay Tankı, araç hakkında gerekli bilgileri zamanında sağlayabilecekken diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunabilecek. Altay Tankı böylece TSK'nın kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.