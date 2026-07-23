Alphabet'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 24 arttı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttığını bildirdi.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2026'nın nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 119,8 milyar dolara yükseldi. Alphabet, 2025'in ikinci çeyreğinde 96,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 298 artışla 112,1 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ikinci çeyreğinde 28,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,31 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 9,11 dolara çıktı.

Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Yapay zeka yatırımlarımız, işimizin her alanında nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor." ifadesini kullandı.

Yapay zeka altyapısı ve çözümlerine yönelik talebin etkisiyle Google Cloud gelirlerinin yüzde 82 büyüdüğüne dikkati çeken Pichai, Gemini uygulamasının aylık 950 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını kaydetti.