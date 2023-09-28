Almus Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48'e yükseldi

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, il genelinde yapılan sulama yatırımları ve mevsimlerin yağışlı geçmesilye birlikte Almus Barajında 2022 yılı Ekim ayında yüzde 28 olan baraj doluluk oranın şuanda yüzde 48 olduğunu söyledi. Arslan, Tokat Kazavo bölgesinde 260 bin dönüm arazinin kapalı sulama ile ilgili proje ihalesini yaptık. İnşallah projemiz biter bitmez yatırımına başlayacağız dedi.

Almus ilçesinde Yeşilırmak üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1964 yılında yapılan Almus Baraj'ında su seviyesi son yıllarda büyük düşüş yaşandı. 2022 yılında üzde 28'lere kadar düşen barajın doluluk oranı son yağışlarla ve sulamada yapılan yatımlarla ile birlikte yüzde 48 oldu.

KAPALI SİSTEMLE YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLANAYCAK

Mevsimsel yağışlar ve yapılan sulama yatırımları ile birlikte baraj doluluk oranın yüzde 48 olduğunu ifade eden Arslan, Geçen yıl barajlarlar ilgili istediğimiz seviyeye ulaşamadık. 2022 yılında bu zamanlarda Almus baraj gölümüzün doluluk oranı yüzde 28 oranındaydı. Şuanda barajımızın yüzde 48'i dolu bu yıl mevsimsel yapışlar iyi geçti. Almus barajından beslenen Tokat Kazova bölgesinde ki sulama alt yapısına ciddi bir yatırım yaptık. Sağ ve sol sahil sulama kanallarında yaptığımız rehebilatasyon su verimini daha verimini daha iyi bir şekilde kullanabilmemizi sağladı. Bu sayede sulama ilgili hiç bir problem yaşanmadı. Güzel bir sezon geçirdik. Tokat Kazavo bölgesinde 260 bin dönüm arazinin kapalı sulama ile ilgili proje ihalesini yaptık. İnşallah projemiz biter bitmez yatırımına başlayacağız. Kapalı sisteme geçtiğimizde su da yüzde 30 tasarruf sağlayacağız dedi.