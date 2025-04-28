İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Almanya AB pazarındaki rekabette Çin'e karşı kaybetti

Almanya AB pazarındaki rekabette Çin'e karşı kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Devleti için zayıfladığı son döneminde kullanılan "Hasta Adam" ibaresi Almanya için giderek daha sık kullanılır oldu. Üstelik Alman Kamu Kalkınma Bankası'nın (KfW) raporuna göre, bu ifadenin Almanya için kullanımındaki haklılığını daha da artıracak gibi. Raporda son 12 yılda Çinli üreticilerin Avrupa pazarlarında Alman ihracatçıları sollayarak liderliği ele aldığı vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) pazarlarında Çin'in Alman ihracatçılarının pazar payını ele geçirdiği bildirildi. Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW), AB pazarlarında Çin ve Almanya arasındaki rekabete yönelik raporunu yayınladı.

AB PAZARINDA ALMANYA VE ÇİN REKABETİ KIZIŞIYOR

Raporda, Çinli üreticilerin son 12 yılda Avrupa'da Alman ihracatçılardan pazar payını artırmaya devam ettiği belirtilerek, AB pazarlarında Almanya ve Çin arasındaki ekonomik rekabetin giderek arttığı kaydedildi. Söz konusu ülkelerde Almanya ihracat payını kaybederken, Çin'in kazandığı ifade edilen raporda, ABD ve Çin arasındaki ticarete yönelik gerginliklerin iki ülke arasındaki AB pazarlarındaki ticari rekabeti daha da yoğunlaştıracağı aktarıldı. KfW'nin raporunda, Almanya ve Çin'in ihracat profillerinin yıllardır daha benzer hale geldiği ve iki ülkenin otomotiv, makine mühendisliği ve kimya sektörlerinde giderek artan sayıda ürün kategorisinde rekabet ettiği belirtilerek, "Her ne kadar Almanya bu ürün kategorilerinde diğer AB ülkelerinden yapılan ithalatta Çin'den daha yüksek bir paya sahip olsa da aradaki fark giderek azalıyor." ifadeleri yer aldı.

ALMANYA'NIN İHRACATI GERİLİYOR

Raporda, 2012-2024 döneminde Almanya'nın AB üyesi ülkelerde otomotiv imalatındaki ithalat değeri yüzde 33'ten yüzde 29'a düşerken, aynı dönemde Çin'den yapılan ithalat yüzde 1'den yüzde 4'e çıktığı vurgulandı. Yine AB ülkelerinde makine mühendisliğinde Çinli tedarikçiler paylarını yüzde 7'den yüzde 10'a çıkarırken, Almanya'nın AB'ye ihracatı yüzde 22'den yüzde 18'e geriledi. Kimyasal ürünlerde ise Almanya'nın payı yüzde 22'den yüzde 18'e düşerken, Çin'in payı yüzde 2'den yaklaşık yüzde 6'ya yükseldi.

ALMANYA'NIN İHRACATININ YÜZDE 54'Ü AB ÜLKELERİNE

Raporda ayrıca Almanya'nın geçen yıl ihracatın yaklaşık yüzde 54'ü AB ülkelerine yaptığı ve Çin'in ise dış satımının sadece yüzde 11'ini Birlik ülkelerine yaptığı belirtildi. KfW Bank'ın Baş Ekonomisti Dirk Schumacher, Çin'in kendi fazla kapasitesini ihraç etmeye çalıştığını belirterek, "ABD'deki satış koşulları hızla kötüleştiğinden, Avrupa artık Çin için daha da önemli bir odak noktası haline geliyor." ifadelerini kullandı. Schumacher, "Almanya'nın Çin ve diğer ülkelerin artan rekabet baskısına dayanabilmesi için şirketler için elverişli koşullar oluşturması ve ekonomiyi rekabetçi hale getirmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİdi Amin:

pahalı satıp kaybediyor almanya, çinli ucuz satıp kazanıyor işin özü budur

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

avrupa daha neden türkiyeye yanaşyoyor sanıyorsınuz avrupa bitik çin her sektörde kovdu avrupayı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Kibirli sivri zekaların, köle sandıklarının şimdi firavunlara haddini göstermekte

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.