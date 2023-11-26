Almanya, Elektrikli Araç Üretimini Teşvik Ediyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, otomobil üreticilerini daha uygun fiyatlı ve daha uzun menzilli elektrikli araçlar üretmeye teşvik ediyor. Alman hükümeti, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve hedeflenen 15 milyon elektrikli araç sayısına ulaşmak için otomobil endüstrisiyle strateji geliştirmeye hazırlanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, otomobil üreticilerini daha uygun fiyatlı ve daha uzun menzilli elektrikli araçlar üretmeye teşvik ediyor. Scholz'un liderliğindeki Alman hükümeti, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve hedeflenen 15 milyon elektrikli araç sayısına ulaşmak için otomobil endüstrisiyle strateji geliştirmeye hazırlanıyor. Bu çabalar, sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla geniş bir endüstri işbirliğini öngörüyor.

Almanya elektrikli otomobil sektörünü uygun modeller için teşvik ediyor

futureflow.life'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pazartesi günü otomobil yöneticileri, bakanlık liderleri, enerji yöneticileri ve sendikalarla bir araya gelerek Almanya'nın 2030'a kadar 15 milyon sayıdaki elektrikli araçlar için hedefini nasıl karşılayabileceğini tartışacak.

Başbakan, hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit'in Cuma günkü bir basın toplantısında belirttiğine göre, otomobil üreticileri daha uygun fiyatlı ve daha uzun menzilli elektrikli araçlar üretirse hedefin gerçekleştirilebileceğine inanıyor.

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Almanya hükümetinin koalisyon anlaşması, 2030'da "en az 15 milyon tam elektrikli yolcu aracını" hedeflediğini belirtti. Ancak Ulaştırma Bakanı Volker Wissing geçen yıl bunun hem elektrikli hem de hibrit araçları içerecek şekilde olduğunu belirtti. Alman federal motor otoritesi KBA'nın ekim ayına kadar olan en son mevcut verileri, Almanya'da 2.2 milyon elektrikli motorlu araç olduğunu gösteriyor. Bunlardan 1.3 milyonu tamamen elektrikli araçlar yerini alıyor.