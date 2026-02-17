Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ülkeye ilişkin 2026 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 1'e yükseltti

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ülke ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini, istatistiksel ve takvim etkileri nedeniyle yüzde 0,7'den yüzde 1'e yükseltirken, hafif iyileşmeye rağmen yapısal sorunların sürdürülebilir bir toparlanmayı engellediği uyarısında bulundu.

DIHK, yaklaşık 26 bin şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği "Ekonomik Görünüm: Şubat 2026" anketinin sonuçlarını ve Alman ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, DIHK, bu yıl için Almanya'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'na (GSYH) ilişkin büyüme beklentisini, istatistiksel ve takvim etkileri nedeniyle yüzde 0,7'den 1'e çıkardı.

Bu arada, Ekonomik Görünüm anketine katılan şirketlerin yüzde 59'u zayıf iç talebi en büyük ekonomik risk olarak gördüğünü bildirdi. Şirketlerin yine yüzde 59'u artan personel giderlerini üretim için ciddi bir tehdit olarak tanımladı.

Ankete katılan 10 şirketten yaklaşık 6'sı hükümetin ekonomi politikalarındaki belirsizlikleri risk kategorisinde gördüğünü ifade etti. Şirketlerin yüzde 48'i de yüksek enerji ve ham madde fiyatlarının operasyonel karlılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Alman hükümetinin Haziran 2025'te onayladığı 500 milyar avroluk altyapı fonu ve yatırım teşviklerine rağmen, iş dünyasında temkinli bekleyiş sürmesi dikkati çekti. Ankete katılan şirketlerin yalnızca yüzde 23'ü yatırımlarını artırmayı planlarken, yüzde 31'i kısıntıya gitmeyi hedeflediğini bildirdi.

Ülkede özel sektör yatırımları, Kovid-19 salgını öncesi seviyenin hala yüzde 11 altında seyrediyor.

İş gücü piyasasındaki olumsuz seyir de derinleşiyor. Şirketlerin yüzde 23'ü çalışan sayısını azaltmayı öngörürken, yeni istihdam planlayanların oranı yüzde 12'de kaldı.

Anketin en iyimser verisi ise ihracat kanadından geldi. Ticaret politikalarındaki çalkantılara rağmen gelecek 12 ayda ihracatın artacağını öngören şirketlerin oranı, bir önceki ankete göre 3 puan artarak yüzde 22'ye yükseldi.

"Almanya'nın büyümesi yerinde saydı"

DIHK Genel Müdürü Helena Melnikov, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, "Büyüme tahminindeki yukarı yönlü revize yanıltıcı olmamalı. Yüzde 1'lik büyüme oldukça yetersiz. Rakiplerimiz bizden çok daha dinamik bir grafik sergiliyor. Mevcut ivme, büyük ölçüde tatil günlerinin hafta sonuna denk gelmesi gibi takvim etkilerinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomiyle kıyaslandığında Almanya'nın geride kaldığına dikkati çeken Melnikov, "2019'dan bu yana dünya ekonomisi yüzde 19, ABD ekonomisi yüzde 15 ve İtalya yüzde 6 büyürken, Almanya aynı dönemde yalnızca yüzde 0,2 büyüme kaydederek adeta yerinde saydı. Refahımızı güvence altına almak isteyen herkes, artık yatırım merkezi olmamızı sağlayan temel faktörler üzerinde kararlılıkla çalışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Melnikov, ekonomik dar boğazdan çıkış için "el freninin bırakılması" gerektiğini belirterek, bürokrasinin azaltılması, enerji ve iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki reformların hızlandırılması çağrısında bulundu.