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Almanya'dan Elazığ'a Dönüş: 432 Ton Süt Üreten Çiftlik

Almanya'dan Elazığ'a Dönüş: 432 Ton Süt Üreten Çiftlik
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Almanya'da 22 yıl yaşadıktan sonra Elazığ'a dönen Bekir Çetiner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı 2.9 milyon lira hibe ile kurduğu çiftlikte yılda 432 ton süt üretiyor. Çetiner, Avrupa'da böyle desteklerin bulunmadığını belirtiyor.

Almanya'da 22 yıl yaşadıktan sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle Elazığ'daki köyüne dönerek çiftlik kuran Bekir Çetiner, ailesiyle birlikte çalışarak yılda 432 ton süt üretiyor. Aldığı 2.9 milyon lira hibe ile toplam 4,5 milyon liralık yatırım yapan Çetiner, Avrupa'da bu tarz desteklerin olmadığını söyledi.

Elazığ'da yaşayan Bekir Çetiner (46), 2002 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da evlenen ve 5 çocuğu dünyaya gelen Çetiner, ülkesine dönmeye karar verdi. Memleketi Elazığ'a geldiğinde iş fırsatları için araştırma yapan Çetiner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) destekleriyle karşılaştı. Köyünde çiftlik kurmaya karar veren Çetiner, TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğüne başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen Çetiner, Kovancılar ilçesi Yarımca köyüne 240 hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Aldığı 2.9 milyon lira hibe ile toplam 4,5 milyon liralık yatırım yapan Çetiner, çiftliğindeki yaklaşık 170 büyükbaş hayvandan yılda 432 ton süt üreterek, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çiftlikte eşine yardım eden ve Almanya vatandaşı olan Sema Çetiner de Türkiye vatandaşlığı için başvuru yaptı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışan Bekir Çetiner, GES ve modernizayon için IPART 3. Çağrı Dönemi'nde de 6 milyon 400 bin liralık bir proje sundu.

Avrupa'da bu tarz desteklerin olmadığını ve devletin vatandaşın yanında durmadığını belirten Bekir Çetiner, çiftliği Türkiye'de kurmalarının nedenleri arasında verilen desteklerin de olduğunu söyledi. Öz sermaye ile bu riskin altına girilemeyeceğini dile getiren Çetiner, Türkiye'de verilen dana ve süt desteğinin Avrupa'da olmadığını ifade etti. Türkiye'de devletin girişimciye sahip çıktığını vurgulayan Çetiner, 4.5 milyon liranın 2.9 milyon lirasının hibe olarak verildiğini belirtti.

"4.5 milyon liralık yatırımın 2.9'unu hibe olarak temin ettik"

2002 yılında Avrupa'ya gittiğini dile getiren Bekir Çetiner, "Almanya'da yaklaşık 20 yıl kaldım, orada çalıştım ve evlendim. Yaklaşık 22 yıldır da Alman vatandaşı olan eşimle orada yaşıyorduk. 2 yıl önce Türkiye'ye geldik. Çiftlikle alakalı birçok araştırmamız oldu. O sırada TKDK ile tanıştık. Proje hazırladık ve bu aşamada Sertaç Bey'le iletişime geçtik. Kendisinin bize bayağı bir yardımı oldu. Ondan sonra müracaat ettik ve başvurumuz 2021 yılında kabul edildi. Aynı yılın son ayında işletmemiz teslim edildi. Buranın maliyeti 4.5 milyon TL tutarındaydı. Bunun 2.9 milyon TL'sini TKDK desteğiyle temin ettik. Geri kalanını öz sermayemizle hallettik. Birkaç ay sonrasında ise yurt dışından hayvan ithal ettik" dedi.

"Eşim için 1 ay önce Türk vatandaşlığına müracaat ettik"

Şu anda süt işletmeciliği yaptıklarını aktaran Çetiner, "Günde 1 tonun üzerinde süt üretiyoruz. Bunun yanı sıra ithal hayvan işi de yapıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz hayvanları buradaki halka satışa sunuyoruz. Burası 18 dönüm araziye kurulu bir çiftlik. 80 sağmal olmak üzere tam kapasite 240 civarı hayvan barındırabiliyoruz. 3 bin 600 metrekare kapalı alanı var. Yem depolarımız, gübre ve silaj çukurları, sağımhane, bakıcı evi ve revirlerimiz var. Eşim Alman, 5 çocuğumuz var ve işletmemiz aile işletmesi. Genel anlamda eşim ve çocuklarım yardımcı oluyor, işleri biz yürütüyoruz. Eşim için 1 ay önce Türk vatandaşlığına müracaat ettik. İşlemleri tamamlayıp bir yıl içerisinde de vatandaşlığı alacaktır. Eşim Türkiye'yi çok seviyor, burada yaşamayı da ailecek çok seviyoruz. Zaten bundan dolayı dönüp burada yatırım yaptık. Almanya'da da her şey iyiydi ama sonuçta burası bizim ülkemiz. Yatırımları burada yapmak istedik. Eşimle birlikte böyle bir karar aldık ve çocuklarla beraber döndük. Şu anda her şey yolunda" diye konuştu.

"Avrupa'da böyle bir destek yok"

Çetiner, "Yurt dışında böyle destekler yok. Oranın çiftçisi ile konuşuyoruz. Bu işe girmeden önce 2 yıla kadar Avrupa'da araştırma yaptım. Avrupa'da böyle bir destek yok. Devlet, çiftçinin yanında durmuyor. Buraya dönmemizin, böyle bir işletme kurmamızın nedeni, burada aldığımız hibe desteği de çok önemli oldu. Öz sermaye ile bu kadar risk altına girilmez. Türkiye'de dana ve süt desteği var, Avrupa'da bunlar yok. TKDK'nın burada bize çok destekleri oldu. GES için de müracaatlarımızı tamamladık. GES'in yanı sıra bazı ekipmanımız eksik. Onlarla birlikte yeni projemizi sunduk. İnşallah onlar da kabul görür, onaydan geçerse yaklaşık 6.5 milyon TL bir yatırım olacak" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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