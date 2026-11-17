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Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni, kasım ayında piyasa beklentisinin üzerinde artış gösterdi.

Mannheim merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), yaklaşık 200 yatırımcı ve analistin katılımıyla yaptığı, gelecek 6 aya ilişkin ekonomik öngörüleri ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekim ayında 28,1 puan olan endeks, kasım ayında 7,5 puanlık artışla 35,6 puana çıktı.

Piyasa beklentisi, endeksin 28,3 puana sınırlı bir artış göstereceği yönündeydi.

Bu artışla endeks, şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak ekim ayındaki düşüşü fazlasıyla telafi etti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 2,7 puan artmasına karşın eksi 33,2 puanla negatif bölgedeki seyrini sürdürdü.

Wambach'tan kamu borcu uyarısı

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, kasım ayında beklentilerin iyileştiğini belirterek, "Alman ekonomisi yavaş bir hızda da olsa toparlanma yolunda ilerliyor. Artan sanayi siparişleri ve düşen petrol fiyatları bu yükselişi destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Toparlanmanın bugüne kadar ağırlıklı olarak kamu harcamalarıyla desteklendiğine dikkati çeken Wambach, bu durumun kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Anket sonuçları sektörler bazında karmaşık bir görünüm ortaya koyarken, özellikle enerji yoğun sektörlerde ayrışma gözlendi. Kimya, ilaç ve elektrik endüstrilerinde beklentiler kayda değer oranda iyileşirken, metal üretimi ve inşaat sektörlerinde görünüm kötüleşti.

Avro Bölgesi

Öte yandan, Avro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi de kasımda bir önceki aya göre 8 puan artarak 26,5 puana yükseldi. Bölgeye ilişkin Mevcut Durum Endeksi ise 0,1 puanlık sınırlı değişimle eksi 14,7 puanda kaldı.

Kaynak: AA