Haberler

Almanya'da enflasyon mayısta yüzde 2,6'ya geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da enflasyon, akaryakıt vergisi indiriminin etkisiyle mayısta beklenmedik şekilde yüzde 2,6'ya düştü. Ancak uzmanlar, bu düşüşün kalıcı olmadığını ve yaz sonunda enflasyonun yüzde 4'e çıkabileceğini belirtiyor.

Almanya'da enflasyon, hükümetin geçici olarak uygulamaya koyduğu akaryakıt vergisi indiriminin ardından mayısta beklenmedik şekilde düşüş kaydederek yüzde 2,6'ya geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,6 seviyesine geri çekildi.

Piyasa beklentileri ise enflasyonun mayısta yüzde 2,9'da sabit kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2 azalırken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 6,6 artış göstererek, nisan ayındaki yüzde 10,1'lik yükselişe kıyasla hız kesti.

Gıda fiyatlarındaki artış ise nisan ayındaki yüzde 1,2 seviyesinden mayısta yüzde 0,4'e geriledi.

Buna karşın, sigorta ve seyahat gibi hizmet sektöründe fiyatlar yüzde 3,1 yükselirken, gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,5'e ulaştı.

Enerji fiyatları

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de yayımladığı analizde, merkez bankalarının enerji fiyatlarını düşüremeyeceğini ancak hükümetlerin geçici olarak bunu başarabileceğini belirtti.

Brzeski, Almanya'da enflasyonun mayısta yüzde 2,6'ya gerilemesinin akaryakıt vergisi indiriminden kaynaklandığını, bu nedenle düşüşün "enflasyon dalgasının bittiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

Önümüzdeki aylarda enerji maliyetlerinin diğer ürünlere yansıyacağını ifade eden Brzeski, manşet enflasyonun yaz sonunda yüzde 4'e ulaşabileceğini ancak 2022'deki gibi büyük bir şokun tekrarlanmasını beklemediklerini ekledi.

Berenberg Bank Başekonomisti Holger Schmieding de haziran sonuna kadar geçerli olan enerji vergisi indiriminin tüketicilere büyük oranda yansıtıldığını belirtti.

Schmieding, ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'da akaryakıt fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 6,5 düştüğünü, bunun da şirketlerin litre başına 17 sentlik vergi indirimini piyasaya yansıttığını gösterdiğini ifade etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, akaryakıt indirimi, enflasyon oranını yaklaşık 0,25 puan aşağı yönlü baskıladı.

11 Haziran'da faiz artışı beklentisi

Bu arada piyasalardaki enerji şokunun büyük ve kalıcı olduğu yönündeki beklentiler, yatırımcıların 2026 ve 2027 yılları için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin tam bir puan üzerinde seyrediyor.

Piyasalarda, "Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine dair öngörüler" öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor. Artan enflasyonist riskleri değerlendiren uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki toplantısında politika faizini yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,25'e yükseltebileceği öngörülüyor???????.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz

Dünya nefesini tuttu! Trump, İran için nihai kararını verecek
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü

Cennet Adası cehenneme döndü! Dev tekne bir anda sulara gömüldü
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı