Almanya'da 85 Tır Şoförü Açlık Grevine Gitti

- Almanya'da aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 85 tır şoförü açlık grevinde

FRANKFURT - Almanya'da maaşlarını alamadıkları ve haksız yere maaşlarının kesildiğini iddia eden aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 85 tır şoförü açlık grevine gitti.

Almanya'da Polonya İmperia Logistyka şirketine ait 85 tır şoförünün Frankfurt ve Darmstadt kentleri arasındaki A5 otoyolu üzerinde bulunan Grfenhausen park yerindeki açlık grevi ülkede büyük yankı uyandırdı. Türk, Özbek, Gürcü, Kazak, Ukraynalı ve Azeri şoförlerden oluşan grev ekibi haklarını alıncaya kadar greve devam edeceklerini belirtirken, Türk şoför Fatih Yıldırım, "Bize ödenmeyen paralarımızı alıncaya kadar burada mücadelemize devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımız bu konuda hemfikir. Hiçbir arkadaşımız bir yere gitmeyecek. 80 şoförüz ve yaklaşık 500 bin euro alacağımız var. Maaşlarımızı eksik ve zamanında ödemediklerinden dolayı problem yaşadık. 2 aydır burada grevdeyiz. Herhangi bir kazada olsun, sıkıntıda olsun, hem bizim maaşımızdan kesiyorlar hem de sigortadan para alıyorlar" dedi. Bazı evraklarının eksik olduğunu ve firma tarafından gönderileceğinin bildirildiğini ifade eden Yıldırım, "Almanya'da gümrükçüler durdurup, zorla otoparka çekti ve bana 5 bin euro ceza kestiler. Firmaya 'Bu sizin suçunuz, sizin sorumluluğunuz' dedim. 'Niye benim maaşımdan kesiyorsunuz' dedim herhangi bir açıklama yapmadılar. Şu anda 85'e yakın araç burada. Türk, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna'dan çalışanlarımız var. 4 gündür açlık grevindeyiz. Firmadan herhangi bir bilgi verilmiyor. Üstelik bu yetmezmiş gibi arabalarına el koyduk diye Alman makamlarına bildiriyorlar" şeklinde konuştu. Zor surumda olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Günlük ihtiyaçlarımızı sendikamız aracılığıyla karşılıyoruz. Diğer ülkelerdeki şoförlerin ailelerine para gönderilmediği için zor günler yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Greve katılan şoförler Polonya İmperia Logistyka şirketiyle sık sık sorun yaşadıklarını belirterek durumun yetkililer tarafından ele alınmasını istedi.