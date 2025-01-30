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Alman otomotiv devi Volkswagen finansal krizden kurtulamıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen finansal krizden kurtulamıyor
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Almanya'nın önde gelen otomotiv şirketi Volkswagen, finansal krizle baş etmeye çalışıyor. Şirket, son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmıştı. Dünya genelinde otomobil satışları düşen şirketin mali durumu bir türlü iyileştirilemiyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz yıl sendikalarla varılan 35 bin kişilik işten çıkarma anlaşmasına rağmen, maliyetleri düşürmek için ek önlemler almayı değerlendiriyor. Yönetim kurulu, şirketin finansal hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut kesintilerin yeterli olmayabileceğini düşünüyor.

35 BİN KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA YETERSİZ KALDI

Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Volkswagen yönetimi, geçen yılın sonlarında yapılan toplu işten çıkarma anlaşmasının şirketin mali hedeflerine ulaşması için yeterli olmayacağı yönünde endişeler taşıyor. Zorlu piyasa koşulları ve artan rekabet, şirketin ek maliyet kesintileri yapmasını zorunlu hale getirebilir.

KÂRLILIK HEDEFİ ÜÇ DÖRT YIL ERTELENDİ

Volkswagen'in hedeflediği yüzde 6,5'lik kârlılık marjına ulaşma planı da ertelendi. Şirket, başlangıçta 2025 yılı sonu için belirlenen bu hedefi, mevcut ekonomik şartlar ve piyasa dinamikleri nedeniyle üç ila dört yıl geciktirme kararı aldı. Bu durum, şirketin uzun vadeli finansal istikrarını koruma adına daha geniş kapsamlı tasarruf tedbirleri alabileceğine işaret ediyor.

KÜRESEL EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE SEKTÖRDEKİ DÖNÜŞÜM ETKİLİ OLDU

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen, küresel ekonomik belirsizlikler ve otomotiv sektöründeki dönüşüm süreci nedeniyle maliyetleri daha sıkı kontrol etme gereği duyuyor. Şirketin yönetimi, bu süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceğini önümüzdeki dönemde netleştirecek. Ancak alınacak yeni önlemler, iş gücü ve üretim süreçleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDemir Acer:

insallah iflas eder

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

dün almanyanın ekonomik kriz yaşadığını almanlar itiraf etmişti. içimizdeki almanlar o haberde bile türkiyeyi yani eleştirmişti. bu habere de gelip ne diyeceklerini merak bile etmiyorum. nasıl olsa biz uzaya çıksak da memnun olmazlar, yabancı batsa üzülürler. 80 sen uygulanan özenti eğitim sistemi insanımızı maalesef kendine düşman, el aleme hayran yatı.

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

tühh, tamda wv araba alacaktık, almasak mı!:)

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu otomotiv markasının Almanya ya yıllık ihracat getirisi 255 milyar dolar. Türkiye nin tüm Yurt dışı ihracat 262 milyar dolar. Almanya da Mercedes de var Audi var diğerleri var. Türkiye Almanya kıyaslaması yaparken bunu hatırlayın.

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