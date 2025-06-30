Allianz ve TEGV'den Çocuklara Afet Farkındalığı Eğitimi

Allianz Türkiye'nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile Allianz Teknik danışmanlığında hayata geçirdiği 2Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar" programı, çocuklarda afet bilinci oluşturma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programın ikinci etabında çocuklar, Allianz Teknik'i ziyaret ederek bugüne dek düzenlenen eğitim modülleri ve atölyelerde öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu.

Ziyarette Allianz Teknik uzmanları, çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları anlattı, çocuklar da bu bilgileri simülasyonlar aracılığıyla gerçeğe yakın hazırlanan ortamlarda deneyimleyerek uygulama şansı elde etti.

"Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar" programı kapsamında ilk etapta 7-14 yaş grubu çocuklar için TEGV noktalarında iki modülden oluşan ve etkinlik noktasındaki tüm çocuklarla buluşması hedeflenen eğitim programları hayata geçirildi.

Allianz Teknik tarafından tasarlanan eğitimlerde çocuklara, etkinlikler, videolar, tatbikatlar ve oyunlarla doğal afetlerin nasıl ayırt edileceği, "çök-kapan-tutun" yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı anlatılıyor.

Programın ikinci etabında, çocukların Allianz Teknik'i bire bir veya çevrim içi ziyaret ederek afet ve risk farkındalığının artırılmasına odaklanılıyor.

Programın üçüncü etabı için hazırlanan kutu oyunuyla da daha fazla çocuğa ulaşılarak doğru bilginin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Seçili pilot illerde devam eden programın daha fazla noktada uygulanmasıyla üç yılda 34 ilde 135 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.

"Sağlıklı ve güvenli bir toplum için çocuklara erken yaşta afet farkındalığı kazandırmamız kritik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren, yıl boyunca farklı TEGV noktalarından çocukları Allianz Teknik'te ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

Merkezi her ziyaretlerinde çocuklara güvenli yaşam bilinci aşılamayı, onları olası afet durumlarına karşı hazırlıklı hale getirmeyi ve edindikleri bilgileri hayatlarına uyarlama becerisini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Allianz Teknik ülkemizde uluslararası akreditasyon standartlarına uygun ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Burada toplumun her kesimine yönelik eğitimler ve afete karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklarımızın yarınlara güvenle hazırlanmasına katkımızı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı ve güvenli bir toplum için çocuklara erken yaşta afet farkındalığı kazandırmamız kritik öneme sahip."