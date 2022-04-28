Alkol masasında Kadir Gecesi'ne dil uzattılar! Tepki çeken çalışanlarıyla ilgili Pegasus'tan açıklama: Gerekli aksiyonlar alınacak

Pegasus çalışanlarından bir grup 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkol masasında kadeh kaldırıp "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" paylaşımı yaptı. Pegasus çalışanları sosyal medyada gündem olan fotoğraf sonrası hesaplarını kapatsa da, tepkiler çığ gibi büyüdü. Pegasus'u etkileyen vatandaşlar, söz konusu kişilerin işten atılmasını istedi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından havacılık devi konu hakkında suskunluğunu bozdu. Paylaşımın şirketle alakalı olmadığını belirtilirken, söz konusu kişilerle ilgili gerekli aksiyonların alınacağı duyuruldu.

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

Pegasus çalışanların tepki çeken paylaşımı: