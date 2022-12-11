Alışveriş için ülkemize akın eden Bulgarların internette aradıkları kelime de bir hayli manidar

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle hafta sonları Edirne'ye giderek alışveriş çılgınlığı yaşayan Bulgarların Google'da en çok yaptığı aramalar da ortaya çıktı. 2022 yılında Bulgaristan'da en çok yapılan aramalardan birinin "bir gram altın kaç lira" olduğu aktarıldı.

Günümüzde bir yılın nasıl geçtiğinin en net verileri, Google'ın her yıl sonunda paylaştığı arama raporu oluyor. ABD merkezli şirket kısa bir süre önce ülkelere göre arama yoğunluğuna dair bir rapor yayınlarken aralarında Türkiye, Yunanistan, Almanya Bulgaristan'ın da olduğu birçok ülkenin verileri gündem oldu.

EDİRNE'DE ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI YAŞIYORLAR

Fakat komşumuz Bulgaristan'ın 2022 arama sonuçları ise bir hayli ilginç. Son bir yıl içerisinde Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte hafta sonları Edirne'ye giderek alışveriş çılgınlığı yaşayan Bulgarların en çok aradığı kelimeler ortaya çıktı.

"BİR GRAM ALTIN KAÇ LİRA?" ARAMASI REKOR KIRDI

Bulgaristan merkezli İngilizce yayın yapan medya kuruluşu Novinite'de yer alan haberde 2022 yılında Bulgaristan'da yapılan en çok aramalardan birinin "bir gram altın kaç lira", diğerinin ise "Türk Lirası ne kadar oldu" olduğu aktarıldı.

PUTİN DE LİSTEDE

Bulgaristan'da yapılan diğer aramalar arasında "Ukrayna", "Rusya", "Putin" gibi ülke ve siyasetçilerin isminin ve "omicron belirtileri" gibi sağlıkla ilgili soruların da aratıldığı belirtildi.