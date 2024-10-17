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Albaraka Türk ve Marmara Üniversitesi'nden Eğitim İşbirliği Protokolü

Albaraka Türk ve Marmara Üniversitesi'nden Eğitim İşbirliği Protokolü
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Albaraka Türk ile Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, lisansüstü eğitim programlarına yönelik işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, bankanın çalışanlarının teorik bilgilerle uygulama alanındaki bilgilerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Albaraka Türk ile Marmara Üniversitesi bünyesindeki İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü arasında lisansüstü eğitim programlarına yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Genel Müdür Baş Yardımcısı Turgut Simitcioğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt tarafından imzalanan işbirliği protokolü, Albaraka Türk Finans ve İnsan Kıymetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Çakmak, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın, Eğitim ve Kariyer Yönetimi Birim Müdürü Süleyman Yigital ve yüksek lisans eğitim programında yer alacak akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleşti.

Finans sektörü ve akademi arasında yapılan işbirliği, banka çalışanlarının uygulama alanında sahip oldukları bilgileri, teorik bilgilerle zenginleştirmeyi ve dönemin ihtiyaçlarına daha yenilikçi çözümler üretmelerinde fayda sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu, bilimin ve bilginin mahiyetini insana daha nitelikli aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Simitçioğlu, Albaraka Türk ailesinin her bir ferdine bu anlayışla dokunmanın gayreti içerisinde Marmara Üniversitesi ile bir anlaşmaya vardıklarını aktararak, "Çalışma arkadaşlarımızın ömür boyu öğrenme yolculuklarına Albaraka Türk olarak eşlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Lisansüstü eğitimlerini bu kapsamda devam ettirecek olan çalışanlarımıza hayırlı olsun dileklerimin yanı sıra bu projede emeği bulunan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk Finans ve İnsan Kıymetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Çakmak da Albaraka Türk ailesinin her bir ferdine daha nitelikli bir eğitim fırsatı sunmaktan büyük bir gurur duyduklarını kaydederek, Marmara Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde, çalışma arkadaşlarının kariyer gelişimlerine ve kişisel donanımlarına katkıda bulunduklarını anlattı.

Çakmak, anlaşmanın çalışanların lisansüstü eğitimlerini destekleyerek, onları geleceğe hazırlama yolunda önemli bir adım niteliği taşıdığına dikkati çekerek, "Albaraka Türk olarak, eğitim ve gelişim alanında çalışanlarımızın yanlarında yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." görüşünü paylaştı.

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın ise bilginin sürekli geliştiği ve dönüşüm geçirdiği bir çağda, Albaraka Türk'ün çalışanlarına yönelik bu anlamlı eğitim desteğinin, iş dünyasıyla akademi arasındaki işbirliğinin ne denli değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Boynukalın, enstitü olarak bu programda yer almaktan ve çalışanların lisansüstü eğitim süreçlerine katkı sunmaktan büyük bir onur duyduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışanların akademik bilgiyle donatılması, onların hem bireysel gelişimlerine hem de kurumsal başarılarına katkı sağlayacaktır. Bu inançla, programa katılan tüm katılımcılara başarılar diliyor, bu işbirliğinin hem kurum hem de bireyler açısından faydalı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

Marmara Üniversitesi Albaraka Türk Ekonomi Eğitim Finans Banka

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