Albaraka Türk, 2025'in İlk Yarısında 9,1 Milyar Lira Kar Elde Etti

Albaraka Türk, 2025 yılının ilk yarısında konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 9 milyar 102 milyon lira kar elde etti.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirerek açıkladı.

Bankanın reel sektöre sağladığı nakdi finansman desteği 2024 yılı sonuna göre yüzde 29, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 192,2 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklüğü ise 388,7 milyar liraya ulaştı.

Albaraka Türk, aktif kalitesinin güçlendirilmesine yönelik attığı adımları kararlılıkla devam ettirdi. Bankanın 2024 yıl sonunda yüzde 1,36 olarak kaydedilen takipteki alacaklar oranı (NPL) Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1,41 olarak gerçekleşirken, takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise yüzde 85,9 olarak yüksek seviyesini korudu. Yılın ilk yarısında özel cari hesaplar ve katılım hesaplarıyla toplanan fonların büyüklüğü 246 milyar liraya ulaştı.

Yüksek fonlama maliyeti sektörün en önemli gündem maddelerinden biri iken bankanın özel cari hesaplar vasıtasıyla topladığı fonların toplanan fonlar içindeki payının yüzde 46,5 olarak gerçekleşmesi ise güçlü fonlama yapısını destekliyor.

"Müşteri merkezli yaklaşımımızı güçlendiriyoruz"

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, finansal sonuçlara ilişkin görüşlerini paylaşarak, "Katılım bankacılığı prensiplerine bağlı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürürken, sıkı politikasına rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre kayda değer bir büyüme sağladık. Solo net karımız 2025 yılı ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 387 artarak 9 milyar 102 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde sermaye ve bilançomuzu desteklemek amacı ile iptal ettiğimiz serbest karşılıklar hariç baktığımızda ise geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 12'lik bir kar artışı gerçekleştirerek 2,1 milyar lira solo net kara ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bankanın vizyon ve misyonu doğrultusunda 2025 yılında faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Temsah, şunları ifade etti.

"Katılım finans ilke ve değerlerine uygun bir şekilde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için müşteri merkezli yaklaşımımızı güçlendiriyoruz. Bu yolculukta dijitalleşmede önemli adımlar atarak, finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir ve yenilikçi hale getirmede kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı projelerimizi artırarak, topluma ve çevreye olan sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz."

Temsah, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki döneme dair beklentilerimize gelince, TCMB'nin faiz indirim sürecinin, fonlama maliyetlerini azaltması ve buna bağlı olarak net kar marjımızın artması beklentisi içerisindeyiz. Bu gelişmenin hem karlılık hem de kredi genişlemesi açısından bankamız faaliyetlerine pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz."