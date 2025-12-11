Haberler

Alaşehir'de iğde ağaçlarının sayısı her geçen gün azalıyor

Alaşehir'de iğde ağaçlarının sayısı her geçen gün azalıyor
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sağlık açısından önemli faydaları olan iğde ağaçlarının sayısı hızla azalmakta. Eskiden her evde bulunan bu ağaçlar, artık nadir bulunmakta ve kilosu 200 TL'den satılmakta.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağlık açısından büyük faydalarıyla bilinen iğde ağaçlarının sayısı hızla azalıyor. Eskiden her evin bahçesinde bulunan iğde, bugün semt pazarlarında bile zor bulunurken kilosu 200 TL'den satılıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağlık açısından yüksek değere sahip olan iğde ağaçlarının sayısı her geçen yıl azalıyor. Meyvesi, yaprağı, çekirdeği ve çiçekleriyle şifa kaynağı olarak bilinen iğde, artık pek çok bahçede görülmez hale geldi.

Alaşehir'de çiftçilik yapan 60 yaşındaki Mustafa Akçam, arazisinde tek kalan iğde ağacını korumak için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Eskiden her ailenin bahçesinde mutlaka bir iğde ağacı bulunduğunu dile getiren Akçam, "Atalarımız iğdenin faydalarını anlatırdı. Her akşam çerez olarak yerdik. Ancak iğde ağaçları her yıl azalıyor, nesli tükenmek üzere" dedi.

Bir zamanların uzun kış gecelerinin vazgeçilmez meyvesi olan iğde, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişmesine rağmen üretimi giderek düşüyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülen iğde ağacının meyvesi, yaprağı, çekirdeği ve çiçeği sağlık açısından önemli faydalar barındırıyor.

İğde; sindirim sistemini düzenlerken, kabızlığı önlemesi, bağışıklığı güçlendirmesi, kolesterolü düşürerek kalp sağlığını desteklemesi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olması, karaciğer yağlanmasını azaltabilmesi ve böbrek taşı düşürmeye katkı sağlamasıyla biliniyor.

İğde çekirdeği tozu da antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle mide–bağırsak enfeksiyonlarına, ödem atımına ve yara iyileşmesine destek olduğu, kan basıncını düşürmeye, kronik hastalık riskini azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olduğu öğrenildi.

İğdenin yaprağı, çiçeği ve meyvesi de çay olarak tüketilebiliyor. Bir bardak sıcak suya birkaç iğde eklenerek hazırlanan iğde çayı da özellikle Alaşehir bölgesinde sıkça tercih ediliyor.

Alaşehir semt pazarında ise artık nadir bulunan iğde, kilosu 200 TL'den alıcı buluyor. - MANİSA

