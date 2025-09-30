Haberler

Alanya Kruvaziyer Turizminde Önemli Bir İvme Yakaladı

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Alanya Limanı'na yanaşan 14 kruvaziyer gemisiyle 15 bin 556 turist geldi. Turistler, Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederken bölge ekonomisine de katkı sağladı. 2026 hedefleri kapsamında kruvaziyer trafiğinin artırılması planlanıyor.

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Alanya ilçesi, 2025 yılının Ocak- Eylül ayları arasında kruvaziyer turizminde önemli bir ivme yakaladı. Alanya Limanı'na yanaşan 14 kruvaziyer yolcu gemisiyle ilçeye toplam 15 bin 556 turist geldi. İlçeye gelen turistler, hem bölge ekonomisine katkı sağladı hem de Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

2025 yılının ilk 9 ayında Alanya Limanı'na demir atan kruvaziyer gemilerindeki yolcuların büyük bir kısmının İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları oluşturdu. Yılın ilk 9 ayında gelen turistler, ilçenin tarihi dokusu, eşsiz doğası ve misafirperver halkı sayesinde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşadı. Alanya'ya ilk kez gelen turistler, özellikle tarihi Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve Kızılkule gibi simge yapıları büyük bir ilgiyle gezdi.

Safari turlarına rağbet

Bazı turist grupları ise doğa ile iç içe vakit geçirmek amacıyla düzenlenen safari turlarını tercih etti. Alanya'nın eşsiz doğasında yapılan jeep safari, ATV ve tekne turları sayesinde turistler farklı bir macera deneyimi yaşadı. Tur şirketleri tarafından organize edilen bu geziler, bölge turizmine çeşitlilik kazandırdı. Kruvaziyer yolcularının büyük bir kısmı ise zamanlarını Alanya çarşısında geçirerek alışveriş yaptı. Özellikle yerli üretim tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar ve yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösteren turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bölge esnafı, kruvaziyer gemilerinin limana yanaştığı günlerde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Alanya ekonomisine katkı sundu

Alanya'ya gelen 15 bin 556 yabancı turist, bölge ekonomisine önemli katkı sağladı. Sadece konaklama ve ulaşım değil; yeme-içme, hediyelik eşya ve aktivite alanlarında da ciddi bir ekonomik sirkülasyon yaşandı. Yetkililer, kruvaziyer turizminin yılın kalan aylarında da artarak devam etmesini bekliyor.

Hedef daha fazla gemi ve turist

Alanya Liman Başkanlığı ve turizm paydaşları, 2026 yılı hedefleri kapsamında kruvaziyer trafiğini daha da artırmayı planlıyor. Altyapı çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, limanın uluslararası tanıtımı için de çeşitli fuarlarda aktif tanıtım faaliyetlerinin yürütüldüğü ifade edildi.

Ayrıca ekim ayında 7 kruvaziyer gemisinin Alanya'ya geleceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
