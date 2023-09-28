Alanya Belediyesi'ne Japonya Büyükelçiliği'nden engelli bireyler için araç hibesi

Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Alanya Belediyesi'ne engelli bireylerin kullanımı için kazandırılan 2 adet araç, büyükelçilikten proje kabul incelemesi yapmaya gelen heyet tarafından onaylandı.

Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan Yerel Projelere Hibe Programı'na Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile katılım sağlanmıştı. 'Alanya'da Engelli Bireyler İçin Ulaşım Aracı Sağlama Projesi' Japonya Büyükelçiliği tarafından kabul edilerek Alanya Belediyesi'ne 74 bin 281 dolar hibe kazandırılmıştı. Hibe yoluyla 2 adet araç Engelli Koordinasyon Merkezi'nin envanterinde yerini aldı. Araçlar engelli lifti gibi eklentilerle engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Konuyla ilgili Japonya Büyükelçiliği'nden bir heyet Alanya'ya geldi. Araçların durumu ve kullanımı ile ilgili tamamlama incelemesi yapmaya gelen Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii ve Proje Uzmanı Pınar Cantürk ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ettiler. Ziyarette Wataru İshii, Başkan Yücel'e iş birliği için teşekkür etti. Başkan Yücel'de, "Japonya Büyükelçiliği ile sağladığımız iş birliği neticesinde sağlanan hibe kapsamında Engelli Bireyler İçin Taşıma Aracı Alımı Projesi tamamlandı. Projenin takibi amacıyla kentimize gelen Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii ve Proje Uzmanı Pınar Cantürk'ü misafir ettik. Desteklerinden dolayı Japonya Büyükelçiliği'ne tüm Alanya halkı adına teşekkür ederim" dedi.

Japonya Büyükelçiliği adına araçları inceleyen heyet daha sonra Alanya Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi'nde ağırlandı. Burada hem merkezde yapılan çalışmaları görme imkanı bulan heyet hem de araçların durumunu ve kullanımını denetledi. Araçların standartlara uygun olduğunu belirten Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Katibi Wataru Ishii, tamamlama incelemesinin başarılı olduğunu belirtti.

Başkan Yücel'e teşekkür mektubu

Alanya ziyaret sonrası bir Wataru Ishıı bir mektupla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Ishıı mektupta şu ifadelere yer verdi: "Tamamlama incelemesinde göstermiş olduğunuz iş birliği ve misafirperverlik için çok teşekkür ederim. Lezzetli Türk yemeklerini, muhteşem Alanya manzarası eşliğinde deneyimlemiş olup, keyifli ve güzel bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca, Belediye Başkanı Adem Bey'e de yoğun zamanında bize kendisiyle tanışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. 2 aracın sorunsuz bir şekilde sağlanmış olması ve engelli vatandaşların taşınması için uygun bir şekilde faaliyet gösterdiğine şahit oldum. Başkan Yücel'e insanlık yararına böyle faydalı bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ederim." - ANTALYA