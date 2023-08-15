Alanya Belediye Başkanı Personellere Yüzde 112,66 Zam Yaptı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şirket personellerinin maaşına 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük maaş zammına ilave olarak yüzde 18 ek zam yaptı. Böylece Ocak ayından bu yana personellerin maaşına yüzde 112,66 artış gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şirket personellerinin maaşına 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük maaş zammına ilave olarak yüzde 18 ek zam yaptı. Böylece Ocak ayından bu yana personellerin maaşına yüzde 112,66 artış gerçekleştirildi. Başkan Yücel; "Personellerimizin Haziran ayı dönemine göre yüzde 52 oranında artış yaptık. Tüm personellerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asgari ücrete ek yüzde 18'lık ek zam yaparak şirket personellerini rahatlatacak maaş zammına imza attı. Böylece Temmuz ayıyla hesaplara geçecek maaşlara yapılan zamla birlikte Alanya Belediyesi Şirket personellerine Ocak 2023'den itibaren yüzde 112,66 oranında zam yapılmış oldu.

Alanya Belediyesi şirket personellerine yönelik son yapılan yüzde 52 oranındaki maaş artışlarıyla birlikte Ocak 2023 tarihinden itibaren yılın ilk yarısında personellere yüzde 112,66 oranında zam yapılmış oldu. Ocak 2023 tarihinde asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zammın yanı sıra Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yüzde 16 oranında ek zam, Temmuz 2023 tarihinde asgari ücrete yüzde 34'lük zam oranının yanısıra Başkan Yücel'in yaptığı yüzde 18'lik ek zamla birlikte personellere toplam yüzde 112,66 oranında maaş artışı yapıldı.

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan 34'lük maaş zammının yanısıra Başkan Yücel tarafından yapılan yüzde 18'lik zam oranı ile birlikte Alanya Belediyesi şirket personeline toplamda yüzde 52 oranında zamlı maaşları bugün itibariyle hesaplara yatırıldı.

Maddi manevi yanlarındayız

Yapılan zam oranıyla birlikte oluşan %52 oranındaki artışın personellere hayırlı olmasını dileyen Başkan Yücel; "Alanya Belediyesi olarak bünyemizde çalışan her mesai arkadaşımızın hem maddi hem de manevi anlamda her zaman yanındayız. Gönül isterdi ki daha fazla zam yapalım ancak ekonomik şartların el verdiği, imkanlarımız ölçüsünde elimizden geldiğince en yüksek zammı gerçekleştirdik. Şirket personellerimize Haziran ayı dönemine göre bu ay %52 oranında maaş artışı yaparak bugünden itibaren hesaplarına yatırdık. İlerleyen dönemlerde de günün şartlarına göre personellerimizin refah seviyesini arttırmak adına gereken çalışmayı yapacağımızı belirtmek isterim. Değerli mesai arkadaşlarıma yeni maaşlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - ANTALYA