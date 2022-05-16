Akzirve'nin Topkapı 29 projesi tanıtıldı - Haberler

Akzirve'nin 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Topkapı 29 projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Topkapı'da E-5 kara yolu üzerinde hayata geçirilen, konut, rezidans, sağlık merkezi, otel, alışveriş merkezi ve cadde mağazaları gibi farklı yatırımların bulunacağı projenin tanıtımı için satış ofisinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Akzirve İcra Kurulu Başkanı Cihat Kılıç, projenin şehrin birçok noktasına 10 dakika uzaklıkta olduğunu belirterek, merkezi bir konumda bulunduğunu söyledi.

Dünya standartlarına sahip projenin kendine özgü mimarisi ve konseptiyle İstanbul'un ve bölgenin yeni sembolü olacağını dile getiren Kılıç, Topkapı 29'un site halkının tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ünlü İngiliz mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlandığını bildirdi.

Kılıç, projenin çok amaçlı bir cazibe merkezi olacağını kaydederek, dev parklarından tavan yüksekliğine, otel yatırımından sağlık ve yaşam merkezine kadar çok farklı yatırımların bir arada olacağını anlattı.

Tamamı balkonlu dairelerin tavan yüksekliğinin 3,05 metre yüksekliğe sahip olacağını ve ferahlığıyla öne çıkacağını aktaran Kılıç, en son teknolojiyle güncel deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini ifade etti.

1.441 daire bulunuyor

Cihat Kılıç, projede büyüklükleri 1+1'den 5+1'e kadar farklı tipte 1.441 adet dairenin bulunduğunu belirterek, teslimler başladığında bu alanda önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Metrekare fiyatlarının 56 bin liradan başladığını ve tanıtım dönemine özel kampanya başlatılacağını dile getiren Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Projemiz benzersiz özellikleriyle yerli ve yabancılardan yoğun ilgi görüyor. Ön tanıtım döneminde yerli ve yabancı yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep geldi. Bu ilginin tanıtımla birlikte artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Lansman dönemi için özel kampanya da başlatıyoruz. Yüzde 50 peşin ödemelerde kalan yüzde 50 için vade farksız 24 ay ödeme planı yapıyoruz. 60 ay içinse yüzde 0,99 oranlı kredi imkanı sağlıyoruz. Bunların yanı sıra müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kişiye özel ödeme planları da sunuyoruz. Tüm yatırımcıları, dünya standartlarındaki projemizde, fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz."

"Teslimler 29 Ekim 2023'te başlayacak"

Akzirve İcra Kurulu Üyesi Kılıç, kaba inşaatta ilerleme oranının yüzde 35 olduğunu belirterek, teslimlerin Cumhuriyetin 100. yılında, 29 Ekim 2023'te başlayacağını bildirdi.

Topkapı 29'un yenilikçi mimarisi, parkları ve alışveriş caddesiyle yer aldığı semte hayat katacağını belirten Kılıç, "Projemiz, zengin fonksiyonlarıyla herkesin deneyimlemekten ve paylaşmaktan keyif alacağı büyük bir mahalle karakteri taşıyacak. Geliştirme alanı içinde yer alan 10 bin metrekare büyüklüğünde kent park ile konser ve yazlık sinema gibi önemli kültür-sanat ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Kılıç, şu ana kadar dairelerin yüzde 10'unun satışı için sözleşme imzalandığı kaydederek, bu satışlar içinde yabancı payının yüzde 10 olduğunu, yabancılar arasında Çin, Kanada, Güney Kore ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Cadde mağazalarından AVM'ye farklı yatırımlar bir arada

Toplantıda verilen bilgiye göre, Akzirve'nin Türkiye'de 30 yıldır sürdürdüğü yatırımların bir yenisi olan ve şehrin merkezinde yükselen Topkapı 29, doğrudan E-5 bağlantısının yanında tüm toplu ulaşım hatlarına yürüme mesafesinde bulunuyor.

Her dairede yüksek tavan ve balkon standardıyla sürdürülebilir çevreye katkıda bulunan projede, 1+1'den 5+1'e kadar farklı tipte 1.441 daire yer alıyor. İngiltere'nin dünyaca ünlü mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlanan projede, cadde mağazalarından ofislere, yaşam ve alışveriş merkezlerinden dünyanın ünlü zincir markalarından birinin işleteceği otele kadar bir ekosistem sunuyor.

Projede ticari üniteler dışında, ofis, otel, rezidans ve alışveriş caddesi yer alıyor. Dünyaca tanınmış bir marka tarafından işletilecek otel, uzun süreli konaklamaların yanı sıra iş ve turistik amaçlı kısa süreli konaklamalara da imkan tanıyacak.

Sosyal tesisleriyle öne çıkıyor

Sosyal tesisleriyle de öne çıkan Topkapı 29'da fitness salonu, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi sosyal donatı alanlarıyla ayrışıyor. 4 bin metrekareye yayılacak sosyal tesisler, sağlıklı yaşam standardıyla öne çıkıyor.

Peyzaj düzenlemeli avluları ve parkları projenin belkemiğini oluştururken, yeşil ve sağlıklı bir yaşam tarzına zemin oluşturuyor. Çim alanlar, yapraklı ağaçlar, pergola gölgesindeki oturma alanları, kokulu çiçek bahçeleri, su temalı düzenlemeler, egzersiz parkurları, çok amaçlı sahalar ve kaykay pisti de bulunuyor.

Geliştirme alanı içinde bulunacak 10 bin metrekare büyüklüğünde kent park, konser ve yazlık sinema gibi önemli kültür-sanat ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapacak.