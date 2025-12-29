Aksa Enerji, Özbekistan'da yenilediği spor salonuyla gençlerin hayatına dokunuyor

Aksa Enerji, Özbekistan'ın Buhara kentinde 50 yıllık bir okulun spor salonunu yenileyerek 700'den fazla öğrencinin spor yapabileceği modern bir alanı hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji faaliyet gösterdiği coğrafyalarda toplumsal gelişime katkı sunma vizyonuyla topluma değer katan projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Açıklamada, 7 ülkede 11 santrali ve 3 bin megavatı aşan kurulu gücüyle faaliyet gösteren şirketin, yalnızca enerji üretimiyle değil, eğitim, sosyal gelişim ve yerel kalkınmayı destekleyen projeleriyle de bulunduğu bölgelerde kalıcı değer oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Bu kapsamda şirket, Buhara Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali'nin bulunduğu bölgede yer alan okulun uzun süredir kullanılamaz durumda olan spor salonunu baştan sona yenileyerek modern ve işlevsel bir alana dönüştürdü.

Buhara'nın 19. Okulu'nda yer alan spor salonunun yıllardır kullanılamaz durumda olduğu belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının yaklaşık 3,5 ayda tamamlandığı ifade edildi. Modernize edilen spor salonu, öğrencilerin beden eğitimi derslerini ve çeşitli spor aktivitelerini gerçekleştirebildiği bir sosyal yaşam merkezine dönüştü.

Açıklamada, projenin Aksa Enerji'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimi destekleme vizyonunun somut bir örneği olduğu belirtilirken, yenilenen spor salonunun, gençlerin spor kültürüne uyum sağlamalarına katkı sağlarken topluluk içinde dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflendiği kaydedildi.