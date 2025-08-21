Aksa Enerji'den Sürdürülebilirlik Raporu ve Yatırım Stratejisi

Aksa Enerji, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre rapor, şirketin 2030 global stratejisi kapsamında finansal ve operasyonel performans, yeni yatırımlar, dijital dönüşüm ile çevresel, yönetişimsel ve toplumsal etki alanlarında kaydedilen ilerlemeleri belgeledi.

Geçen yıl 7 ülkede 11 santral ve 3 bin 58 megavat kurulu güce ulaşan Aksa Enerji, 31,6 milyar lira ciro, 7,6 milyar lira FAVÖK (yaklaşık yüzde 24 FAVÖK marjı) ve yaklaşık 2 milyar lira konsolide net kar elde etti. Net finansal borcun FAVÖK'e oranı 3,6 kat seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK'ün yüzde 73'ü yurt dışı operasyonlardan geldi.

Bu dönemde şirketin Özbekistan'da gerçekleştirdiği modernizasyon ve yeni santral yatırımlarıyla aktif kurulu gücü 1220 megavata ulaştı. Aksa Enerji, 430 megavat kapasiteli Talimercan Santrali ile birlikte Özbekistan'daki en büyük Türk yatırımcı unvanının sahibi oldu.

Kazakistan Kızılorda'daki 240 megavat kombine ısı-güç santralinin inşasında de önemli ilerlemeler sağlandı. Aynı zamanda Aksa Enerji KKTC Kalecik santralinde kurulu güç 188 megavata yükseldi. Afrika'da ise 350 megavatlık Gana Kumasi ve 255 megavatlık Senegal Saint Louis projeleriyle bölgesel enerji arz güvenliğine sunulan katkı güçlendirildi. Tüm bu adımlar şirketin coğrafi ve kaynak çeşitliliğini artırma stratejisinin kilometre taşlarını oluşturdu.

Öte yandan Aksa Enerji, Türkiye'nin ilk lisanslı depolamalı yenilenebilir enerji santrali olan 100,08 megavat kapasiteli Mersin rüzgar enerjisi santrali (RES) projesiyle bu alandaki öncülüğünü ortaya koydu. Şirket, hayata geçirilen yeni projelerle 2028'e kadar 10 farklı ilde toplam 891,41 megavat kurulu güce ulaşacak.

Kadın çalışan oranı yüzde 50'ye yükseldi

Aksa Enerji, 2024'te çevresel sürdürülebilirlik alanındaki etkisini somut projeler ve yatırımlarla artırdı. Bu dönemde, Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarının tamamını azaltan şirket, tüm santrallerinde tüketilen elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılamak üzere IREC sertifikasını aldı.

Şirket, çevresel taahhütlerini uluslararası düzeyde de güçlendirerek 2024'te UN Global Compact İklim Hedefi Hızlandırma Programı'na katılım göstererek, bilim temelli emisyon azaltım yaklaşımını güçlendirdi.

Sosyal etki yatırımlarının performansını da yukarı taşıyan Aksa Enerji, uluslararası ölçekte enerjiyi erişimi artıran, yerel istihdamı destekleyen ve altyapı ve onarım projeleriyle toplumsal yaşama güç katan faaliyetler gerçekleştirdi. 1365 kişiye ulaşan istihdam yapısıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde kalkınmaya katkı sunan Aksa Enerji, yurt dışı santrallerde yüzde 63 yerel istihdam oranına erişti. Tüm çalışanlara yıl boyunca kapsamlı mesleki gelişim ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilirken, Aksa Akademi bünyesinde yürütülen programlarla da yetkinlik gelişimi desteklendi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiren Aksa Enerji, genel müdürlük düzeyinde kadın çalışan oranını yüzde 50'ye, yönetim kurulu kadın üye oranını ise 2024'te yüzde 25'e yükseltti. Şirket, 2027'ye kadar kadın girişimciler ve eşitlik taahhütlü tedarikçilerle iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Aksa Enerji, 2030 global stratejisi doğrultusunda, "Çekirdeği Güçlendirmek, Portföyü Çeşitlendirmek ve Yeni Teknolojilere Yatırım" öncelikleriyle ilerliyor. Bu kapsamda, geçen yıl başlatılan "Power Up" kurumsal dönüşüm programı ile süreçler dijitalleştirildi, verimlilik ve kurumsallaşma alanına güçlü yatırımlar yapıldı, bilgi güvenliğiyle operasyonel mükemmellik alanlarındaki standartlar yükseltildi.

Bu dönemde, aynı zamanda yönetişim alanında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 94,10'a yükselten Aksa Enerji, üst üste 9. kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldı. Şirket ayrıca, Capital500 ve Fortune500 listelerinde Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki konumunu pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, şirket olarak sürdürülebilir yüksek büyüme yolculuklarını sadece kapasite artışıyla değil çevresel sorumluluk, sosyal etki ve kurumsal şeffaflıkla tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu ilk raporumuzla finansal ve finansal olmayan metrikleri tek bir çatı altında sunduk. 2024 yılı da bu yaklaşımın somut çıktılarla pekiştiği bir yıl oldu. Yenilenebilir enerji santral yatırımlarımızı hızlandırırken, uluslararası projelerimizle de yerel ekonomilere değer kattık. Kurumsal yönetişimde sürdürülebilirliği kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Enerji dönüşümünde güçlü adımlar atmaya, toplumsal fayda yaratan, şeffaf, hesap verilebilir ve yenilikçi projelerle ilerlemeye devam edeceğiz."