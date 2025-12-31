Aksa Doğalgaz AGDAŞ'ı bünyesine kattı

Aksa Doğalgaz, Türkiye'nin önde gelen doğal gaz şirketlerinden AGDAŞ'ı bünyesine kattı. Bu satın almayla birlikte şirketin ölçek, kapsama alanı ve operasyonel derinlik açısından yeni bir faza geçtiğini ifade eden Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Bugün 30 il, 367 ilçe ve beldede 8,3 milyon abonemize doğal gazı güvenle ulaştırıyoruz. 72 bin 500 kilometreye ulaşan şebekemiz, dünyanın çevresini yaklaşık iki kez dolaşabilecek büyüklüğe erişmiş durumda" dedi.

Avrupa'nın dördüncü en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, 20 yılı aşkın sektör deneyimiyle büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Adapazarı'nda faaliyet gösteren ve Erdem Holding bünyesinde bulunan AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.'nin satın alma ve devir sürecini tamamlayan şirket, operasyonel kapasitesini artırdı.

72 bin 500 kilometre, 8,3 milyon abone

Kazancı Holding'in yarım asrı aşan geçmişi ve tecrübesinden aldığı güçle büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, AGDAŞ'ın bünyeye katılmasıyla birlikte şirketin ölçek, kapsama alanı ve operasyonel derinlik açısından yeni bir faza geçtiğini vurguladı. Arslan, "Bugün itibarıyla 30 il, 367 ilçe ve beldede 8,3 milyon abonemize doğal gazı güvenle ulaştırıyoruz. 72 bin 500 kilometreye ulaşan şebekemiz, dünyanın çevresini yaklaşık iki kez dolaşabilecek büyüklüğe erişmiş durumda. Önceliğimiz altyapı güvenliği, verimlilik ve müşteri memnuniyetini entegre biçimde yöneten, sürdürülebilir değer oluşturulmasını esas alan bir yönetim anlayışını sürdürmek. Uzun vadeli yatırım perspektifimiz, güçlü yönetişim yapımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla Türkiye'nin enerji altyapısına kalıcı değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye genelinde 73 lisans bölgesinin 24'ünde faaliyet gösteren Aksa Doğalgaz, bu adımla birlikte doğal gaz dağıtımında üstlendiği sorumluluğu daha geniş bir coğrafyada ve daha büyük bir operasyonel yapı içinde sürdürecek. Şirket, genişleyen faaliyet alanında da müşteri memnuniyeti odaklı, güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzını temel yaklaşımı olarak konumlandırmaya devam etmeyi hedefliyor. - İSTANBUL