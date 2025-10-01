Akkuyu NGS Projesi Uluslararası Atom Enerjisi Forumunda tanıtıldı

RUSYA'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Dünya Atom Haftası (World Atomic Week) forumu, farklı ülkelerden binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdi. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu projesi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı olan Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından temsil edildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'yi, Rosatom'un Yurtdışı Enerji Üretimi (Rosatom Energy International) Bölümü'nün bir parçası olarak, Rosatom Yurtdışı Enerji Üretimi A.Ş. Genel Müdürü ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko ile Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh temsil etti. Anton Dedusenko, forum alanında Türk medya temsilcilerine bir röportaj verdi. Dedusenko, basın mensuplarına Akkuyu NGS projesinin mevcut durumu, 1'inci güç ünitesinin devreye alınmasına ilişkin hazırlık çalışmalarının yanı sıra, malzeme ve ekipmanların yerelleştirilmesi programı sayesinde projenin Türk sanayisinin gelişimine olan katkısı hakkında da bilgi verdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. heyeti, forum kapsamında hem iş programlarına katıldı, hem de 'Orta Doğu' sergi alanının merkezinde yer alan Akkuyu NGS ile ilgili bölümde ziyaretçilere proje hakkında bilgiler verdi. Dünya Atom Haftası ziyaretçileri Akkuyu NGS bölümünde projenin ilerleyişine dair video materyallerini incelerken, interaktif bir sergi formatında Akkuyu NGS hakkında da bilgi alma fırsatı yakaladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında görev alan Türk ve Rus mühendislerle doğrudan iletişim kuran ziyaretçiler, kendilerine ikram edilen Türk kahvesi ve tatlıları da deneyimledi. Akkuyu Nükleer A.Ş., forum kapsamında da Mersin ilinin kültürel özelliklerini daha fazla kişiye tanıtarak Akkuyu NGS bölgesinin tanıtımına katkı sağlamaya devam etti.

Akkuyu NGS'de çalışan genç Türk ve Rus uzmanlar, interaktif oturumlar, bilimsel tartışmalar ve kariyer odaklı ustalık sınıflarını içeren Dünya Atom Haftası Gençlik Programı'na aktif katılım sağladılar. Rosatom Genç Liderler Okulu'nda eğitim alan uzmanlar, sektörün önde gelen isimlerinin konuşmalarına katıldı, nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik stratejik oturumlar ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı yuvarlak masa toplantılarına girme fırsatı buldular. Genç uzmanlar, Rosatom yöneticileriyle bir araya gelerek merak ettikleri soruları sorma ve mesleki gelişimleri için pratik tavsiyeler alma şansı da yakaladılar.

Forum programı kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş., Türk medyasının temsilcileri için Rusya'nın Tver bölgesinde bulunan Kalinin Nükleer Güç Santrali'ne bir basın turu da düzenledi.

Gazeteciler, Kalinin NGS Toplum Bilgilendirme Merkezi'ni ziyaret ederek santralin 3'üncü ünitesinin kontrol odasını, türbin kısmını gezdi ve santral temsilcileriyle bir toplantıya katıldı. NGS yönetimi, gazetecilere güvenlik sistemleri, elektrik üretim hacimleri, çevre izleme faaliyetleri ve Kalinin NGS'nin bölge ekonomisine katkısı hakkında detaylı bilgi verdi. Basın turu, Kalinin NGS Veri İşleme Merkezi'ni ziyaretle devam etti. Yüksek teknolojiye sahip bu tesis, istikrarlı enerji sağlamakta, yüzlerce kişiye hizmet sunarak verilerin güvenliğini ve kesintisizliğini garanti etmektedir. Gazeteciler ayrıca, santralden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan Kalinin NGS soğutma gölü kıyısını da ziyaret etti. Burada arka plan radyasyon ölçümü yapıldı ve toprak ile su için değerlerin kabul edilebilir normları aşmadığı tespit edildi.

Dünya Atom Haftası'nın ana etkinliklerinden biri, aralarında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergei Tsivilev, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat, Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y León gibi ortak ülkelerin ve önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı 'Her Şey Atomla Başlar' başlıklı genel oturum oldu.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev oturumdaki konuşmasında şunları söyledi:

"Nükleer alanda uluslararası işbirliğinin gerçekleşmesi için iki koşul var: teknik ve siyasi. Paylaşım ancak teknolojiyi sürekli geliştirirseniz mümkün olur. İkincisi ise siyasi iradedir. Nükleer enerji, diyebilirsiniz ki, milletin zihinsel bir tercihidir." Teknolojik sömürgeciliğin kabul edilemez olduğunu da belirten Likhachev, "Projelerimizin hiçbiri müşterimiz için bir bağımlılık yaratmaz. Projelerimizde her zaman büyük bir yerelleştirme payı vardır."

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov ise basın toplantısında nükleer teknolojilerin insanların yaşam kalitesini iyileştirmedeki rolünden söz etti. Komarov,"Nükleer enerji ve nükleer teknolojiler, yeni küresel teknolojik düzenin oluşumunda kilit rol oynuyor. Temel hedefimiz, temiz enerji, ileri nükleer tıp yöntemleri, yeni malzemeler ve modern dijital teknolojiler sayesinde insanlığın yaşamını daha iyi ve daha konforlu hale getirmektir. Modern bilimsel yöntemlerin ve modern planlama araçlarının, bunu nasıl yapabileceğimize dair önümüzdeki on yıllar için tahminler oluşturmamıza olanak sağladığına inanıyoruz. Gelecek şimdiden yaratılıyor ve atom endüstrisinin dünya çapında nasıl gelişeceğini ve Rusya'nın dünyaya neler sunabileceğini kesin olarak biliyoruz" diye konuştu.

Dünya Atom Haftası kapsamında, 'Küresel Atom Forumu' toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bir konuşma yaptı. Ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Khodjaev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile birlikte en büyük ortak ülkelerin ve uluslararası kuruluşların ilgili bakanlıklarının liderleri de katılım sağladı. Oturumun moderatörlüğünü Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev üstlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buradaki konuşmasında şunları kaydetti: "Gururla söyleyebiliriz ki, bugün yalnızca Rusya nükleer enerji teknolojisi zincirinin tamamında yetkinliğe sahiptir. Rus tasarımıyla inşa edilen nükleer santraller, güvenlikleri ve dış etkilere karşı dirençleri sayesinde dünyada en çok talep gören santrallerdir."