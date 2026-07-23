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Akhisar'da zeytin sineğine karşı alarm

Akhisar'da zeytin sineğine karşı alarm
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin sineği ve kabuklu bit zararlılarına karşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri survey çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca sebze ve pamuk üretim alanlarında da hastalık ve zararlı kontrolleri yapılıyor. Üreticilere teknik destek sağlanıyor.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytinliklerde zeytin sineği ve kabuklu bit zararlılarına yönelik survey çalışmalarını sürdürürken, sebze ve pamuk üretim alanlarında da hastalık ve zararlı kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin üretimini tehdit eden zararlılara karşı yürütülen mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından survey (izleme ve tespit) çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İlçe genelindeki zeytin üretim alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda teknik personeller tarafından bahçelerde kontroller yapılarak zeytin sineği ile kabuklu bit zararlılarının yaygınlık ve yoğunluk durumları tespit ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilerin doğru zamanda ve etkili mücadele yöntemlerini uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sebze ve pamuk üretim alanlarında da bitki sağlığının korunmasına yönelik hastalık ve zararlı kontrollerini sürdürüyor. Yapılan gözlem ve incelemelerle üretim alanlarında oluşabilecek riskler erkenden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda üreticilere teknik bilgilendirme ve önerilerde bulunulduğunu belirterek, zamanında ve doğru mücadele yöntemlerinin uygulanmasının hem ürün verimi hem de kalite açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla ilçe genelindeki kontrol ve izleme çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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