Akhisar'da Zeytin Ağaçları Bu Sene Ürün Vermedi

Türkiye'nin yeşil zeytin ihtiyacının karşılandığı en önemli yerlerden biri olan Manisa'nın Akhisar ilçesindeki zeytin ağaçları bu sene zeytin vermedi. Akhisarlı zeytin üreticisi Mustafa Köse, "Biz 30 dönümlü zeytinlikten 30 kilo zeytin alamayız" dedi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "mahsulün göründüğü aşamadayız fakat bulunduğumuz yerde şu anda bahçede ağaçlarda bir tane zeytin dahi yok. Normalde bu ağaçlarda şu anda 100- 120 kilo arasında zeytin vermesi gereken ağaçta 1 kilo bile zeytin yok. Tarlayı gezip tarlada böyle bir şey yok" diye konuştu.

Akhisar'da bulunan zeytin ağaçları da iklim değişikliği ve hava koşullarından etkilendi. Zeytin ağaçları bu sene ürün vermeyen çiftçileri ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Akhisar'da buna benzer çok tarla var. Ne yazık ki Akhisar bölgesinde Manisa bölgesinde bu sene zeytin yok ve çiftçilerimizin hepsini de borcu var. Borçlar arasında gerek Ziraat Bankası'na gerekse Tarım Kredi Kooperatifine özel bankalara borçları bulunmakta. Bu çiftçilerimizin bu şartlarla bu borçlarını ödeme şansları yok. Hadi diyelim ki borçlarını ödediler bahçelerine bakma şansları yok" diye konuştu.

"100 KİLO ZEYTİN VERMESİ GEREKEN AĞAÇTA 1 KİLO ZEYTİN YOK"

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

"Manisa'nın Akhisar ilçesi Zeytinliova kasabasındayız. Bilindiği üzere Akhisar zeytinin başkentidir. Türkiye'de en çok zeytin ağacına, zeytin rekoltesinin en çok sahip olan bir ilçedir. Türkiye'nin en çok yeşil zeytinde rekoltenin çok yüksek olduğu bölgesindeyiz. Şu anda 30 dönüm bir bahçe içerisindeyiz. Artık zeytinde tohurlar gözükmeye başladı, mahsulün göründüğü aşamadayız fakat bulunduğumuz yerde şu anda bahçede ağaçlarda bir tane zeytin dahi yok. Normalde bu ağaçlarda şu anda 100- 120 kilo arasında zeytin vermesi gereken ağaçta 1 kilo bile zeytin yok. Tarlayı gezip tarlada böyle bir şey yok."

"BANKALARA BORCUMUZ VAR, NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"

Mustafa Köse ise şunları söyledi:

"Biz 30 dönümlü zeytinlikten 30 kilo zeytin alamayız. Ben daha böyle bir şey görmedim. Ben 13 yıldır bu işle uğraşıyorum, çiftçiyim. Tarihte böyle bir şeye rastlamadım. Buna doğal afet değil diyorlar. Bana göre doğal afet. Burası şu anda 30 dönüm inanın buradan 30 kasa zeytin alamayız. Ben buraya amele de sokmayacağım, zeytinleri toparlayamayacağım. İşçilerimizin sigortalarını ödeyeceğim devam ettireceğim fakat buraya sokmayacağım çünkü zeytin yok. Yine de bu zeytinliğe masraf ediyoruz. Bir kilogram bile zeytin alamasak biz bu ağaçlara bakmak zorundayız. Bankalara borcumuz var, ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Devletimiz artık bize yardımcı olur diyorum."

"BAKILDIĞINDA BU DA BİR DOĞAL AFETTİR"

Vehbi Bakırlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akhisar'da buna benzer çok tarla var. Ne yazık ki Akhisar bölgesinde Manisa bölgesinde bu sene zeytin yok ve çiftçilerimizin hepsini de borcu var. Borçlar arasında gerek Ziraat Bankası'na gerekse Tarım Kredi Kooperatifine özel bankalara borçları bulunmakta. Bu çiftçilerimizin bu şartlarla bu borçlarını ödeme şansları yok. Hadi diyelim ki borçlarını ödediler bahçelerine bakma şansları yok. Bunları yaptıklarını varsaysak bu sefer de çocuklarının nafakalarını çıkarma şansı yok. Burada yapılması gereken şey belli; bakıldığında burada bir doğal afettir. Çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının ve ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerimizin borçlarının ötelenmesi lazım. Bu da yetmez buradaki çiftçilerimize desteklemeler olması lazım. Hibelerinin verilmesi lazım, kredilerin verilmesi lazım buradaki tarımsal faaliyet devam edebilsin. Bunlar yapılamazsa önümüzdeki yıl zeytin üreticisini çok zor günler bekliyor."