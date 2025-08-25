Akfen Yenilenebilir Enerji, Denizli Rüzgar Santrali'nin Kapasite Artışını Tamamladı

TÜRKİYE'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim şirketlerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., yatırımlarına devam ediyor. Şirket, yüzde 100 bağlı ortaklığı Korda Enerji aracılığıyla Denizli Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) 19,2 MW'lık kapasite artışının ilk kısmını devreye aldığını duyurdu. Bu gelişmeyle şirketin yenilenebilir enerji santrallerindeki toplam kurulu gücü 802 MW'a ulaştı.

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından EÜ/3382-10/2050 lisans numarasıyla onaylanan ve başlangıçta 24 MW kurulu güce sahip olan Denizli Rüzgar Enerji Santrali (RES)'in 19,2 MW'lık kapasite artışı, Enerji Bakanlığı tarafından mevzuata uygun olarak geçici kabul edildi ve ticari enerji üretimine başladı.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ'NİN 2025 SONUNDA 887 MW HEDEFİ

2025 yılı sonunda toplam 887 MW kurulu güce ulaşmayı hedefleyen şirket, bu gelişme ile toplam kurulu gücünü 802 MW'a yükseltti. Söz konusu yatırım, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 3 yıllık yatırım programı kapsamındaki 1'inci aşama yatırımları içerisinde yer alan toplam 102 MW'lık RES kapasite artış projelerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü bir rol üstlenmekten büyük bir gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Denizli'de yer alan Rüzgar Enerji Santralimiz (RES) ile devreye aldığımız kapasite artışı, yalnızca şirketimizin değil ülkemizin enerji bağımsızlığına da önemli katkılar sağlayacak. 2025 sonunda 887 MW'a ulaşacak kurulu gücümüzle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz."