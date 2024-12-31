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Akfen GYO'dan Düzce Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi

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Akfen Gayrimenkul Ortaklığı ve Akfen Çevre ve Su, Düzce Hikmet Akın Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik sıfır atık, sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Eğitimle, genç nesillerin çevre bilinci kazanması hedefleniyor.

Akfen Gayrimenkul Ortaklığı (Akfen GYO) ve Akfen Çevre ve Su şirketleri, Düzce Hikmet Akın Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Sıfır Atık ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi" düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen eğitimde ortaokul öğrencilerine sıfır atık, sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında farkındalık kazandırılması hedeflendi. Eğitime, Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü ve Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri Emre Sezgin, Akfen GYO Yatırımcı İlişkileri Direktörü Emre Yılmaz ve Akfen Çevre ve Su Çevre Mühendisi Mustafa Güryıldız katılarak öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Eğitimde, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları atıkların ne anlama geldiği anlatılarak, bireylerin temiz bir toplum yaratma konusunda üstlenebilecekleri sorumluluklar ve çevre bilinciyle atık yönetiminin nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde ele alındı.

Sürdürülebilirlik, iklim krizi ve atık yönetimi konularının işlendiği eğitimde, katılımcı öğrenciler iklim krizinin çevresel etkileri ve dünya üzerinde yarattığı sonuçlarla ilgili bilgilendirildi.

Akfen GYO ve Akfen Çevre ve Su, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacını desteklemeye devam ediyor. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimle, genç nesillerin çevre bilinci kazanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Akfen GYO, hayata geçirdiği sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre dostu projeleriyle 1 Ekim 2023'ten itibaren sürdürülebilirlik performansı yüksek kurumsal şirketlerin oluşturduğu Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu.

Kuruluşundan itibaren "Çağdaş Şehir Otelleri" projesiyle sektörüne öncülük eden ve aradan geçen 16 yıl içerisinde otel, tatil köyü, öğrenci yurdu, ofis ve fabrika binasıyla konut projelerinden oluşan portföy çeşitliliğine ulaşan Akfen GYO, hayata geçirdiği sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu uygulamaları nedeniyle tüm paydaşları için değer yaratmak amacıyla sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında bu çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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