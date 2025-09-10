Haberler

Akdenizli Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Akdenizli Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege ve Karadeniz'de sezonun başlamasının ardından, Mersin'deki Akdenizli balıkçılar 15 Eylül'de açılacak sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtirken teknelerin bakımı ve av malzemelerinin hazırlanması için çalışmalar sürüyor.

Ege ve Karadeniz'de sezonun başlamasının ardından Akdenizli balıkçılar da 15 Eylül'de açılacak olan sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor. 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek olan Mersin'deki Akdenizli balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tarımdan sanayiye üretimde önemli şehirlerinden olan Mersin 321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı ile dikkat çekiyor. Şehirde merkez ve ilçelerde bulunan barınaklardan denize açılan birçok balıkçı, tekneleri ile ekmeğini denizden çıkarıyor. Eğe ve Karadeniz'de 1 Eylül'de yasakların kalkmasıyla açılan yeni sezon ise Akdeniz'de 15 Eylül'de başlıyor. 15 Nisan'da başlayan 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine günler kala barınaklarında balıkçılar ise teknelerinin bakımlarını yaparak geçiriyor. Bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken, av malzemeleri hazırlanmaya da başlandı. Yeni ağlar örüp, eski ağlarını da tamir eden balıkçılar, açılacak sezonla birlikte ilk günlerin bereketli geçeceğini umduklarını söyledi.

Karaduvar'dan Erdemli Balıkçı Barınağına tekne bakımı için gelen İzzet Çelik," Sezonumuz 15 Eylül'de açılacak. Bakımlarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Teknelerimizin işini bitirip denize indirerek ağ bakımlarını yaparak sezona yetiştirmeye çalışıyoruz "dedi.

Tekne bakımını da anlatan Çelik, Kayık takoza alınıp karaya çıkarıldıktan sonra yıkanıp, temizlendiğini ardından ise boyasının yapıldığını ifade etti. Çelik, daha sonra teknenin denize tekrar indirildiğini ardından da yanaştığı iskelede ağların hazırlandığı kaydetti.

Balıkçılardan Fethi Kızıl ise ağ ve halat bakımlarını yaparak sezon hazırlıklarını sürdüklerini, bu sene bereketli olmasını umut ettiklerini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 şüpheli serbest bırakıldı

Karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
Z kuşağı Nepal'i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı

Z kuşağı ülkeyi yakıp yıkıyor: Gelen son görüntüler endişe verici
Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor

Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.