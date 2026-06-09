ATSO'dan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne 50 milyon TL'lik destek

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında geçen yıl hastanede meydana gelen yangının hasarlarını gidermek amacıyla 50 milyon TL'lik "Bağış ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Hazırlanan iş birliği protokolü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin tarafından imzalandı.

ATSO, bizim için kara gün dostu olduğunu gösterdi

İmza töreninde konuşmasına bugünün kendisi için çok özel ve duygusal bir gün olduğunu belirterek başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a zarafeti ve destekleri için teşekkür etti. Bir yıl önce yaşanan yangın felaketinde en önemli bölümlerin hasar gördüğünü hatırlatan Rektör Özkan, "Bu destek sadece sağlık anlamında değil, orada asistanlar ve öğrenciler de yetişecek. Yani bir taşla birçok kuş vurulmuş oluyor. Oraya giden herkes, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ismini görünce kurumun ne kadar güçlü ve saygın olduğunu bir kez daha anlayacaktır. Zor zamanımızda yanımızda olarak 'kara gün dostu' olduğunuzu gösterdiniz. İyi ki varsınız" dedi.

Bu adımın toplumda büyük bir motivasyon oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Özkan, haberin duyulmasının ardından pek çok hayırseverin kendisini arayarak "Hocam biz ne yapabiliriz?" diye sorduğunu ve bu yardımların arkasının geleceğine inandığını belirtti.

Bu destek rektörümüze olan güvenimizin eseridir

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise kurum tarihinde bugüne kadar böyle bir yardımın yapılmadığına dikkat çekerek, alınan bu kararın arkasındaki en büyük etkenin Rektör Özkan'a duyulan güven olduğunu vurguladı. Kararın ATSO Meclisi'nde oy birliği ve gönül birliğiyle alındığını belirten Hacısüleyman, "Hayırseverlerin zihninde genelde 'Yaptığım yardım doğru yere gider mi?' endişesi olur. Rektörümüzün şahsı, bu tüm endişeleri ortadan kaldırıyor. Bizim için miktar hiç önemli değil, önemli olan bir farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası iş birliğini bu şekilde geliştirmektir" şeklinde konuştu.

Başkan Hacısüleyman, bu adımın Antalya'daki diğer hayırseverleri de harekete geçireceğine inandığını ve ATSO olarak üniversiteye ve hastaneye olan katkılarının bundan sonra da devam edeceğini müjdeledi.

Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a günün anlamına binaen plaket takdim etti.

Kent sağlığı için iş birliği

Antalya'nın iki köklü kurumu, kent sağlığı için iş birliğine imza attı. Geçen yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle ATSO harekete geçti. Yangında zarar gören acil servis, organ nakli bölümü ve yataklı servis katlarının renovasyonu (yenilenmesi) ve yeniden hizmete açılması amacıyla ATSO, Akdeniz Üniversitesi'ne 50 Milyon Türk lirası tutarında nakdi bağışta bulunacak.

Bağış 20 iş günü içinde aktarılacak

Protokol kapsamında, ATSO tarafından taahhüt edilen 50 milyon TL'lik nakdi bağış, ilgili organ kararları ve bütçe tertipleri doğrultusunda 20 iş günü içerisinde Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Bütçe Daire Başkanlığı hesaplarına aktarılacak.

Yangının izleri silinecek

Yangının izlerini silecek bu anlamlı dayanışmanın ardından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ile ATSO tarafından ortaklaşa belirlenecek görünür bir alanda, projenin ATSO bağışıyla desteklendiğini belirten ve oda logosunu içeren şık bir görsel/plaket yer alacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali Demir katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı