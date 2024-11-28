Akdeniz Üniversitesi'nde Ata Tohumları Tanıtım Günü Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Ata Tohumlarının Tanıtım Günü etkinliği düzenlendi. Serada ata tohumlarıyla 9 çeşit ürün yetiştirildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarım sektörünün; ilaç, savunma sanayi ve su gibi bir ülke için en önemli dört stratejik başlıktan biri olduğunu vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisinde Ata Tohumlarının Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.

Ata tohumlarının üniversiteye yaklaşık 1 yıl önce geldiğini hatırlatan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu benim için çok kıymetli bir an. Bir ülkenin dört stratejik unsuru vardır: Tarım, ilaç, savunma sanayi ve su. Bizim bu dördüne sahip çıkmamız gerekiyor. Burada gerçekleştirilen çalışma, bu değerlere sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri. Akdeniz Üniversitesi olarak güvenli, etik, ahlaklı ve ekolojik tarıma öncülük etmeliyiz. Ahlaklı tarım nasıl yapılır? Bunu anlatmamız gerekiyor. Buradaki en önemli rol de bize düşüyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye sebze ve meyve cenneti"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Bilindiği gibi en son fakültemizin satış yerinin açılışında Sümer Bey bize bir hediye vermişti. Ata tohumlarını bize Trabzon'dan sağlayan Fatih Çolak'tı. Fatih Bey de bugün kendisi aramızda uzun yolu kara yoluyla geldi. Kendi aracıyla bizleri kırmayarak buraya kadar geldiği için ben üniversitemiz adına fakültemiz adına kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum" dedi. Erkan, "Normalde Türkiye dünyanın en büyük meyve ve sebze cennetlerinden birisi. Hemen hemen Türkiye ekolojik şartlarda biz her türlü meyve ve sebze üretebiliyoruz. Bu meyve ve sebzelerden bugün 9 tanesi de ata tohumu olarak seramızda üretildi. Bilindiği gibi dünyadaki birçok meyve ve sebzenin anavatanı ülkemiz. Bu 9 türden de karpuz belki de kavun ve bir de patlıcanın anavatanının Türkiye olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Gerçek kültürel farkındalık"

Böyle bir çalışmaya vesile olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü ise, "Hepimiz çocukluğumuzdaki gıdaların kokusunu ve lezzetini özlüyoruz. Ata tohumlarıyla yapılan çalışmalar, gerçek milliyetçilik ve kültürel farkındalık örnekleridir. Benim müzikte yapmaya çalıştığım şey de tam olarak bu: kültürel mirasımızı yaşatmak. Bu projeye destek olduğum için çok mutluyum" dedi. 1 yıl gibi kısa süre sürede ata tohumlarının olgunlaşarak meyve vermesinin kendisini şaşırttığını anlatan Ezgü, "Böyle değerli bir çalışmaya vesile olduğum için ben çok mutluyum. Üniversitemize ve Fatih'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"3 yılda 70 bine yakın ata tohumu dağıttı"

Ata Tohumu Gönüllüsü Fatih Çolak, "Profesyonel olarak ata tohumu dağıtmaya başlayalı 3 yıl oldu. ve şu anda da biz 70 bin sayısını geçtik. Yani 80 binlere dayandık. Bir kapasite dahilinde hareket etmek zorundayız. Bu kapasitemizi arttırabilsek talep bekleyenler esasında bu sayının çok daha fazlası. Dağıtımını tamamen sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Burada görünenler kabak, kavun, karpuz, fasulye, mısır gibi çeşitler ama tabii ben çeşitlilik olarak neredeyse her şeyi yetiştiriyorum. Ispanağından tutun, soğanından tutun pırasasına kadar her şeyi bulundurmaya çalışıyorum. ve ekimlerini yapıyorum" dedi. Ata tohumlarının sürdürülebilir tarım için önemine dikkat çeken Fatih Çolak, "Türkiye'de gerçekten yerli tohuma son zamanlarda verilen bir önem var. Yerli tohumların işte toplanıp ıslah edilmesi gibi bu konuda çok umut verici sonuçları olan çalışmalar var. Yurt dışına tohum konusunda bağımlılığımız zaten yerli tohum sayesinde devletimiz bu konuyla alakalı birçok çalışma yapıyor. Bu konuda gerçekten büyük bir aşamada yol kat ettik" dedi.

Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Ata Tohumu Gönüllüsü Fatih Çolak, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Ümit Mirza Çavuşoğlu, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA