Akçakoca Balıkçıları, Liman Onarımları İçin Protesto Kararı Aldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, 2023'teki afette hasar gören balıkçı barınağının onarılmadığı gerekçesiyle bu yılki balık avı sezonu açılış törenini protesto etme ve törene katılmama kararı aldı.

Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş yaptığı açıklamada, tüm balıkçılar için bol ve bereketli bir sezon dilediğini ancak bu yıl bir açılış yapmayacaklarını söyledi. Protesto kararının nedenini açıklayan Karakaş, "Düzce ilimizde bir tane liman var. 2023 yılında bir afet geçirdik ve limanımız da ciddi anlamda hasar gördü, ağlarımız gitti, teknelerimiz parçalandı. Tabii ki yaralarımızı hep beraber sardık ancak limanımızın tamir görmesi gerekiyor. Mart ayında başlaması gereken liman tadilatı hiçbir şekilde başlamadı" dedi.

"Açılış yapmayacağız"

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve teknelerin güvensiz bir ortamda bulunduğunu vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu:

"Sabırla bekledik. Açılış için söylediler, biz de yapmayacağımızı ifade ettik. Açılış kutlamaları Melenağzı'nda yapılacakmış. Bizler katılmayı düşünmüyoruz. Şu ana kadar yanımızda durulmadı ve sadece sözler verildi, yapılmadı. Bunun sebebini de gerekçesini de bilmiyoruz. Düzce ilinde tek olan barınağa sahip çıkılmadı diyebiliriz. Bundan dolayı Akçakoca balıkçıları ve esnafı olarak protesto ediyoruz, açılış yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Palamut az, hamsi bol olacak"

Yeni av sezonundan umutlu olduklarını dile getiren Karakaş, balık beklentilerine ilişkin de bilgi verdi. Bu sezon palamudun az olacağını tahmin ettiklerini belirten Karakaş, "Ancak hamside yüzyılın en iyi sezonu olacağını söyleyebiliriz. İstavrit çok olacak. Lüfer ve sarıkanat olacak. Barbun ve istavrit ciddi anlamda avlanacak. Sadece palamut balığında bir eksiklik olacak, diğer bütün balıklarda yoğunluk söz konusu. Balıkçılarımız ve teknelerimiz sezona her türlü hazır" diye konuştu. - DÜZCE