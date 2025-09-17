Akbank'tan Sürdürülebilir Mimari Dönüşüm Projesi

Akbank, İstanbul'daki genel müdürlük binasında kapsamlı mimari dönüşüm gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modern mimari anlayışıyla teknolojiyi, insan odaklı çözümleri ve sürdürülebilirliği buluşturan projeyle yeni nesil çalışma ortamı oluşturuldu.

Mimari dönüşüm, eğitime ve çevreye katkı sağlamayı hedefleyen "Dönüşümde Gelecek Var" girişimine de hayat verdi. Akbank, mimari dönüşüm sürecini "Dönüşümde Gelecek Var" projesiyle toplumsal bir değere dönüştürüyor.

Genel müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyalar, ileri dönüşüm teknikleriyle okul eşyalarına dönüştürülerek sürdürülebilir bir üretim döngüsüne kazandırılıyor. Bu ölçeği ve kapsamıyla Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ileri dönüşüm projelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Sürdürülebilir tekniklerle yenilikçi okul eşyaları üretiliyor

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan ileri dönüşüm atölyesinde sürdürülebilir tekniklerle yenilikçi okul eşyaları üretiliyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 17 binden fazla mobilya dönüştürüldü ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde 1000'den fazla okul yeni eşyalarla donatıldı.

Böylece 190 bini aşkın öğrenci, yenilenmiş sınıflarda eğitim görmeye başladı. Proje tamamlandığındaysa bu sayı 400 bine yaklaşacak.

Çevresel katkılarıyla da ön plana çıkan bu girişim sayesinde bugüne kadar 406 ton karbon salımı önlendi ve 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Bu öncü proje, mimari yapılanmanın sadece estetik veya işlevsel bir dönüşümle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda toplumsal değer ve sürdürülebilir etki üretebileceğinin güçlü bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

"Her adımımızda sektöre ilham kaynağı olmayı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiğini ve kurumların artık yalnızca finansal başarılarıyla değil, yarattıkları çalışma kültürüyle de öne çıktığını belirtti.

Banka olarak kendilerinin de bu süreci izlemekle kalmayıp geleceği şekillendirdiklerini aktaran Sabancı, "Yarının bankacılığını bugünden inşa ediyor ve her adımımızla sektöre ilham kaynağı olmayı sürdürüyoruz. Genel müdürlüğümüz, Akbank'ın vizyonunu somutlaştıran bir merkez olarak tasarlandı. Yaratıcılığın beslendiği, teknolojinin sanatla buluştuğu, genç, dinamik ve çevik bir ruhun hissedildiği, aynı zamanda gelenek ile geleceğin buluştuğu ilham verici bir ortam haline geldi. Buradan yükselen enerji, yalnızca bugünün değil, geleceğin Akbank'ını da besliyor." ifadelerini kullandı.

Sabancı, farklı alanlarıyla dönüşümlerinin çok boyutlu yapısını ortaya koyan bu mekandan geçen herkesin, Akbank'ı daha da ileriye taşıyacağına inandığını vurguladı.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de genel müdürlük binasında çok boyutlu bir mimari dönüşümü hayat geçirdiklerini ifade etti.

Gür, Akbank'ın insan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımının ve yenilikçiliğinin görünür hale gelmesi için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Çalışmama alanından öte, ilham kaynağı olacak bir mekan ortaya çıkardıklarını vurgulayan Gür, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm esnasında toplumumuza ve doğaya değer katacak öncü bir ileri dönüşüm projesini de başlattık. 'Dönüşümde Gelecek Var' adını verdiğimiz bu projeyle genel müdürlüğümüzden çıkan ve yeniden hayat bulan mobilyaları 6 Şubat depremleri bölgesinde yer alan okullardaki eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için kullanmaya başladık. Mimari dönüşüm yolculuğunu, Akbank'ın çalışanına verdiği değerin ve toplumumuza, ülkemize ve ortak geleceğimize olan bağlılığının bir simgesi olarak görüyoruz. Bu dönüşüme ilham veren vizyonu ve her aşamadaki desteği için Yönetim Kurulu Başkanımız Suzan Sabancı'ya en içten teşekkürlerimizi sunarız."