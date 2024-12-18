Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2025'te sektör bilançoları için rahatlama öngörüyor

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, enflasyondaki düşüş eğiliminin devamıyla birlikte sektör için en zor dönemin geride kaldığını ve önümüzdeki dönemde fonlama maliyetlerinde beklenen iyileşmeyle bilançoların kademeli olarak rahatlayacağını düşündüklerini söyledi.

Gür, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğiyle birlikte yavaşlama eğilimine girdiğini söyledi.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYH) ikinci ve üçüncü çeyreklerde sınırlı bir daralmanın yaşandığını anımsatan Gür, şunları söyledi:

"Ekonomik aktivitedeki soğumayla birlikte enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini söyleyebiliriz. Talepteki dengelenme ve maliyetlerdeki ılımlı seyre rağmen enflasyondaki iyileşme arzu edilenin gerisinde kalsa da, yıllık enflasyonun Mayıs 2024'te zirve yaptıktan sonra baz etkileriyle belirgin bir düşüş kaydettiği görülüyor. Türk lirasındaki güçlü reel değerlenmeye rağmen, kredi büyüme tavanlarıyla sağlanan sıkı makro ihtiyati duruşun cari denge ve dış finansman ihtiyacında önemli bir iyileşme sağladığını söylemek mümkün. Makro dengelerdeki iyileşme, döviz kurlarındaki istikrar ve ülke risk primindeki düşüş bir taraftan yabancı sermaye girişlerini desteklerken diğer taraftan yurt içi yerleşiklerin lira tercihini güçlendiriyor. Nitekim TCMB rezervleri de nisandan bu yana çarpıcı bir artış eğilimi sergiliyor. Son dönemde enflasyon eğiliminde gözlenen iyileşme, para politikasında enflasyondaki düşüşe eşlik eden, temkinli ve ölçülü bir faiz indirim sürecini destekliyor. Buna rağmen önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşun korunacağı, maliye politikasının da enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceği bir yıl bizi bekliyor"

Akbank Genel Müdürü Gür, 2024 yılının kredi büyümesi, fonlama maliyetleri ve karlılık açısından bankacılık sektörü için beklediğimiz gibi zorlu bir dönem olduğunu ancak sektör olarak başarılı bir sınav verdiklerini vurguladı.

Makrofinansal dengesizliklerin ve risklerin azaltıldığı bu geçiş sürecinin getirdiği maliyetleri iyi yöneterek sermaye gücünün ve bilanço sağlamlığının korunduğunu ifade eden Gür, "Enflasyondaki düşüş eğiliminin devamıyla birlikte sektör için en zor dönemin geride kaldığını ve önümüzdeki dönemde fonlama maliyetlerinde beklediğimiz iyileşmeyle bilançoların kademeli olarak rahatlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu

"Sürdürülebilir karlılığı odak noktamızda tutmaya devam ettik"

Gür, Akbank'ın 2024'te Türkiye'yi, toplumu ve müşterileri desteklemeye devam ettiğini ve üçüncü çeyrekte ekonomiye sağlanan kredi desteğini 1 trilyon 292 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam, 1 trilyon 591 milyar lira seviyesine çıkardıklarını belirtti.

Kuvvetli müşteri kazanımı performansının 2024 yılında da sürdüğüne dikkati çeken Kaan Gür, şu bilgileri paylaştı:

"Dijitalden müşteri edinimi sürecinde sunduğumuz farklılaşan deneyimin de etkisiyle büyümelerimiz devam etti. Yılın ilk 9 ayında 1,1 milyon net aktif müşteri kazanımı gerçekleştirdik. Böylece 3 yıldan az bir sürede aktif müşteri sayımızdaki artış 6 milyona yaklaştı. Bu başarımızda, müşterilerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerinin katkısı çok büyük. Bununla birlikte, güçlü sermaye yeterlilik oranı, yüksek verimlilik, tüketici ve KOBİ segmentlerinde özel bankalar arasında artan pazar payı kazanımlarıyla sürdürülebilir karlılığı odak noktamızda tutmaya devam ettik."

Gür, 2024 yılında da sürdürülebilirlik stratejisi ışığında emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini ve 2023 yılı sonunda sürdürülebilir finansman alanındaki 2030 hedefini dört katına çıkartarak 800 milyar lira olarak güncellediklerini söyledi.

Sürdürülebilir finansmanda üçüncü çeyrek itibarıyla 352 milyar liraya ulaştıklarını anlatan Gür, "Bu yıl ayrıca 2050 net sıfır hedefimizi güçlendirdik ve Net Sıfır Bankacılık Birliği üyesi olduk. Çimento, demir-çelik, gayrimenkul ve enerji sektörlerinin karbonsuzlaşmasını önceliklendirerek 1,5 derece senaryosuyla uyumlu 2030 hedeflerimizi ve sektörel yol haritalarımızı açıkladık. Böylece, Türkiye'de sektörel karbonsuzlaşma stratejisini açıklayan ilk mevduat bankası olduk. Net sıfır ve iklim değişikliği çerçevesinde kurumlar arası işbirliklerinde aktif rol almayı sürdürdük. Türkiye Bankalar Birliği'nde Akbank başkanlığında İklim Dönüşümü Finansmanı Teknik Alt Çalışma Grubunu kurduk. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaşma teknolojilerinin kapsamı ve finansmanı odağında çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kaan Gür, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi konulara odaklanarak ihracatçıların yeşil dönüşüm sürecinde yanlarında olduklarını ve 2024'te dijital ve yeşil dönüşüm odaklı "Birlikte Geleceğe Buluşmaları" düzenlediklerini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle düzenlenen "İhracatta Sınırları Aş" eğitimleriyle de sürdürülebilirliğin ticaretteki önemini vurguladıklarını dile getiren Gür, "Önümüzdeki yıllarda müşterilerimizin uluslararası piyasalarda rekabetçiliklerini artırmalarına, yeni piyasalara erişmelerine destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yüksek etki ve fayda sağlayan yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bugün 400'den fazla ileri analitik model ve 100'den fazla bilişsel model sayesinde ortaya koydukları çözümlerle sektörde fark oluşturduklarına değinen Kaan Gür, şunları söyledi:

"Müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını yazılı ve sesli olarak karşılayan Akbank Asistan, 2024'te üretken yapay zeka çözümleriyle daha yetenekli hale geldi. Bugün aylık 2 milyon oturum ve 170 milyondan fazla sesli görüşmeyle hizmet veriyor. Asistan çözümümüz müşterilerimizin yanı sıra çalışma arkadaşlarımızın da hayatını kolaylaştırıyor. Tüm dijitalleşme ve analitik yetkinliklerimizi, iş modelimizin ve tüm kanallarımızın merkezine alarak müşterilerimize ayırt edici bir deneyim ile hizmet verebilmenin gururunu yaşıyoruz."

Gür, insan odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla, bu yıl da topluma değer katmaya devam ettiklerini ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için başlatılan "Akbank Güzel Yarınlar Hareketi" kapsamında ikinci dönem çalışmalarını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ileri dönüşüm projelerinden biri olan "Dönüşümde Gelecek Var" ile işlevini tamamlamış ofis eşyalarını okul mobilyalarına dönüştürdüklerini söyleyen Kaan Gür, proje sonunda, ileri dönüşümle üretilen 18 bini aşkın yeni mobilyayı deprem bölgesindeki bin 300'den fazla okulda 400 bine yakın öğrencinin kullanımına sunacaklarına değindi.

Akbank Genel Müdürü, "Aynı azim ve kararlılıkla, 2025 yılında da tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.