Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada ikinci kez değişiyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle benzine art arda indirimler geldi.

İNDİRİM SERİSİ SÜRÜYOR

Bugün 2,02 liralık indirim yansıyan benzinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 83 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanacak. Böylece benzin fiyatlarında bu hafta toplam düşüş oranı yüzde 5,5'i aşmış olacak.

Sektör temsilcileri, küresel petrol piyasalarında yaşanan geri çekilmenin iç piyasaya gecikmeli olarak yansıdığını belirtirken, fiyatların seyrinde döviz kuru ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

MOTORİN VE LPG'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan motorin ve LPG fiyatlarında şimdilik yeni bir indirim kararı bulunmazken, olası fiyat değişimlerinin brent petrol ve rafineri maliyetlerine bağlı olarak yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL / AVRUPA YAKASI

Benzin: 52,55 TL

52,55 TL Motorin: 53,12 TL

53,12 TL LPG: 28,51 TL

İSTANBUL / ANADOLU YAKASI

Benzin: 52,49 TL

52,49 TL Motorin: 52,95 TL

52,95 TL LPG: 27,88 TL

ANKARA

Benzin: 53,34 TL

53,34 TL Motorin: 54,13 TL

54,13 TL LPG: 28,40 TL

İZMİR