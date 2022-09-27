Akaryakıtta görülmemiş indirim beklentisi! Gerçekleşirse araç sahipleri istasyonlara akın edecek

Motorin, LPG ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD ham petrolü Ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına gerilerken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri bu indirimin 5 liradan daha fazla olabileceği görüşünde.

Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Konuşulan indirim rakamı ise araç sahiplerini ziyadesiyle memnun edecek cinsten...

KONUŞULAN RAKAM 5 LİRA

Sektör temsilcileri tarafından ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi. Ancak 5 liralık indirim söylentisi olsa da petrol piyasaları bugün yükselişe geçti. Brent petrol bu sabah 83,50 doların üzerine yükselirken, ham petrol ise 77,35 dolardan işlem görüyor.

DURGUNLUK SİNYALLERİ TALEP BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRÜYOR

Dünya üzerindeki başlıca merkez bankalarının para politikaları daha da sıkılaşırken bunun talebe yönelik etkileri devam etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticileri dün enflasyonu düşürme ihtiyacının altını çizerek bunun bir durgunluk pahasına da olsa yapılması gerektiğini belirtti. FED Cleveland Başkanı Loretta Mester, yetkililerin kısıtlayıcı para politikasını bir süre daha sürdürmesi gerektiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve resesyon endişeleri ile birlikte enerji tüketiminin düşeceği beklentileri, petrol fiyatlarının iki yıl sonra ilk kez üç aylık bir kayıp serisine hazırlanmasına neden oldu.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır. Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.