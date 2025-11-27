Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Haberler

Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası 28 Kasım Cuma gününden itibaren benzin ve motorinin fiyatı düşecek. Benzinin litresinde 73 kuruş, motorinin litresinde ise 2 lira 11 kuruş düşüş bekleniyor. İşte büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları...

  • 28 Kasım Cuma günü itibarıyla benzinin litresinde 73 kuruş, motorinin litresinde 2 lira 11 kuruş indirim uygulanacak.
  • 25 Kasım'da motorine 2 lira 44 kuruşluk indirim yapıldı.
  • Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 55,00 TL, motorin 57,07 TL, LPG 27,71 TL; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 54,86 TL, motorin 56,93 TL, LPG 27,08 TL; Ankara'da benzin 55,87 TL, motorin 58,10 TL, LPG 27,60 TL; İzmir'de benzin 56,20 TL, motorin 58,43 TL, LPG 56,82 TL.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda süren oynaklık ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Ancak petrol fiyatlarındaki son düşüş, pompaya indirim olarak yansımaya başladı.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM: BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından sektörden yeni bir gelişme daha geldi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 28 Kasım Cuma günü itibarıyla hem benzinde hem motorinde bir indirim daha uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre benzinin litresinde 73 kuruş, motorinin litresinde ise 2 lira 11 kuruş düşüş bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul / Avrupa Yakası

  • Benzin: 55,00 TL
  • Motorin: 57,07 TL
  • LPG: 27,71 TL

İstanbul / Anadolu Yakası

  • Benzin: 54,86 TL
  • Motorin: 56,93 TL
  • LPG: 27,08 TL

Ankara

  • Benzin: 55,87 TL
  • Motorin: 58,10 TL
  • LPG: 27,60 TL

İzmir

  • Benzin: 56,20 TL
  • Motorin: 58,43 TL
  • LPG: 56,82 TL
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
