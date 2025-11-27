Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda süren oynaklık ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Ancak petrol fiyatlarındaki son düşüş, pompaya indirim olarak yansımaya başladı.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM: BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından sektörden yeni bir gelişme daha geldi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 28 Kasım Cuma günü itibarıyla hem benzinde hem motorinde bir indirim daha uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre benzinin litresinde 73 kuruş, motorinin litresinde ise 2 lira 11 kuruş düşüş bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul / Avrupa Yakası

Benzin: 55,00 TL

55,00 TL Motorin: 57,07 TL

57,07 TL LPG: 27,71 TL

İstanbul / Anadolu Yakası

Benzin: 54,86 TL

54,86 TL Motorin: 56,93 TL

56,93 TL LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 55,87 TL

55,87 TL Motorin: 58,10 TL

58,10 TL LPG: 27,60 TL

İzmir