Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası

İran ve İsrail arasında artan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından, akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Motorinin litre fiyatı 3,30 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,51 TL arttı. Bu zamlar, ÖTV düzenlemeleri haricinde, akaryakıt grubunda bir defada yapılan en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

İŞTE GÜN GÜN GELEN ZAMLAR

Benzinin litresi 12 Haziran'da İstanbul'da 46 lira 96 kuruş, Ankara'da 47 lira 63 kuruştu. Motorin ise İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, 47 lira 12 kuruştu. 13 Haziran'da benzin İstanbul'da 48 lira 39 kuruşa çıkarken, motorin 46 lira 27'de sabit kaldı. 19 Haziran'da ise benzin 49 lira 97 kuruşa, motorin 51 lira 37 kuruşa yükseldi. 19 Haziran'da Ankara'da ise benzin 50.64 TL'ye, motorin 52.22 TL'ye çıktı.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51.50 TL'ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL'ye yükseldi. Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. Son 1 haftada 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.

9 GÜNDE CEP YAKAN YÜKSELİŞ

13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.