Akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi: Devlet bunun hesabını sormalı - Haberler

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Akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi: Devlet bunun hesabını sormalı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dönemde art arda indirimlerin geldiği akaryakıta bu gece ise 81 kuruşluk bir zam yapıldı. İstasyonlar zam yapılacak saate kadar vatandaşlara mazot satışını durdururken yaşanan duruma isyan eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadaki bir görüntüyü paylaşarak "Devlet bunun sebebini sorgulamalı ve hesabını sormalıdır" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim haberlerinin ardından bu gece yarısından itibaren motorine zam geldi. 81 kuruşluk zam haberinin gelmesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarının zam yapılacak saate kadar vatandaşlara mazot satmadı.

SAYAN İSYAN ETTİ: MAZOT YOK

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan bir video görüntüsü paylaşarak istasyonlarının yaptığı bu fırsatçılığa isyan etti. Sayan'ın paylaştığı videoda, benzin istasyonu görevlilerinin mazot almak için gelen araçlara "Mazot yok" dediği görülüyor.

Akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi: Devlet bunun hesabını sormalı

"GELEN HERKES GERİ ÇEVRİLİYOR"

Görüntülerde, videoyu kaydeden vatandaşın " Şirinyer'deki petrol. Mazot yok deniliyor. Bugün 4'üncü 5'inci petrol. Mazot yok deniliyor. Gelen herkes geri çevriliyor. Zam gelecek diye mazot yok deniyor. İşte fırsatçılık" dediği görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Savcı Sayan Şirinyer İzmir Politika Ekonomi Güncel Haberler

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