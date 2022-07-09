Akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi: Devlet bunun hesabını sormalı

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim haberlerinin ardından bu gece yarısından itibaren motorine zam geldi. 81 kuruşluk zam haberinin gelmesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarının zam yapılacak saate kadar vatandaşlara mazot satmadı.

SAYAN İSYAN ETTİ: MAZOT YOK

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan bir video görüntüsü paylaşarak istasyonlarının yaptığı bu fırsatçılığa isyan etti. Sayan'ın paylaştığı videoda, benzin istasyonu görevlilerinin mazot almak için gelen araçlara "Mazot yok" dediği görülüyor.

"GELEN HERKES GERİ ÇEVRİLİYOR"

Görüntülerde, videoyu kaydeden vatandaşın " Şirinyer'deki petrol. Mazot yok deniliyor. Bugün 4'üncü 5'inci petrol. Mazot yok deniliyor. Gelen herkes geri çevriliyor. Zam gelecek diye mazot yok deniyor. İşte fırsatçılık" dediği görülüyor.