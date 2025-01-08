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Akaryakıta gelen yeni zam pompa fiyatlarına yansıdı

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Benzine yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı.

ÖTV zamlarının ardından benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz hafta otomatik olarak tabelaya yansımıştı. Dün benzin litre fiyatı bir kez daha arttı. 1,24 TL gelen zam sonrası fiyatlar bazı şehirlerde 47 lirayı da aşarak rekor kırdı. Bugün de motorinin litresine gece yarısından itibaren 1 TL'lik zam yapıldı. Yeni fiyat artışı pompaya yansıdı, tabelada fiyatlar değişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

Akaryakıta gelen yeni zam pompa fiyatlarına yansıdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıContra Volta:

Adam gaz buluyor gaza zam, akaryakıt inecek dedi akaryakıta zam. Ne söylese zamlanıyor nolur git artık.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

mutlu yıllar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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