Akaryakıta gelen yeni zam pompa fiyatlarına yansıdı

ÖTV zamlarının ardından benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz hafta otomatik olarak tabelaya yansımıştı. Dün benzin litre fiyatı bir kez daha arttı. 1,24 TL gelen zam sonrası fiyatlar bazı şehirlerde 47 lirayı da aşarak rekor kırdı. Bugün de motorinin litresine gece yarısından itibaren 1 TL'lik zam yapıldı. Yeni fiyat artışı pompaya yansıdı, tabelada fiyatlar değişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL