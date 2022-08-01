AK Partili Külünk: Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları suç duyurusu niteliğinde, hesabı sorulmalı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sanayicilere yönelik "Ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde" şeklindeki çıkışının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili en dikkat çeken yorum AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten geldi.

"KAVCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SUÇ DUYURUSU NİTELİĞİNDE"

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?" diye sordu.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKARILIP HESABI SORULMALI"

Paylaşımının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Külük, "Katma değer üretmeyen bir de üstüne devletin uygun finansman kaynaklarını yeterli dövizleri olduğu halde döviz stokçuluğu için heba edenler bunun hesabını hem millete hem devlete vermek zorundadır. Pandemi ve savaş gibi iki büyük küresel sorunla mücadele ederken Devlete ve Millete ihanet derecesinde hareket eden şirketlere karşı derhal mali inceleme ve hukuki süreç başlatılmalıdır. Devlet küresel ekonomik sıkıntıları aşmak için millet adına fedakarlık yaparken ülke kaynaklarını talan edenlerin durumu savaşta saf değiştirenlerin durumu gibidir. İddialar ve açıklamalar vahimdir. Gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır" dedi.