AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan tepki çekecek hayat pahalılığı yorumu: Çok zenginleştik

2023 seçimleri yaklaşırken Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum, art arda gelen zamlar hem siyasilerin hem de vatandaşların bir numaralı gündem konusu oldu. AK Parti Konya İl Başkanı Angı da Hüyük ilçesinde partisinin haftalık il yönetim toplantısında yaptığı konuşmada bu konularla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki hayat pahalılığı ve temel gıdaya erişimdeki güçlüklere değinen Angı, "Yeter ki üretelim. Bu, arpa buğday da olsa, sebze meyve de olsa. Bakın seradaki meyve üzerinden, 'marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu' diye dayak yiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KIŞIN SALATALIK YEMEZDİK ÇOK ZENGİNLEŞTİK"

Angı sözlerine şöyle devam etti: "Bir taraftan da düşündüğümüz zaman kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim, ondan sonra yok domatesin tanesi 5 lira. Bre mübarek haziranda çıkınca kendi toprağımızda bunu yemek lazım. Ha ihtiyaç varsa, paran da varsa, git al 30'a değil, 40'a ye, buna kimse bir şey demez. Serada da üretim yapmak kolay mı, hele çetin kış şartları; insanlar ısıtmak zorunda kaldı, hasar gören, çökenler oldu, şu oldu, bu oldu."

"KİMSENİN KAZANCINA KARŞI DEĞİLİZ"

Herkesin birbirini suçladığını belirten Angı, "Yani süreci doğru yönetebilmemiz lazım, onun için de kendimiz üretelim, kendi pazarımızda kendi fiyatlandırmalarımızla, yani üreten de kazansın, tüketici de çok pahalıya değil makul fiyatlı olarak alabilsin, arada ticaretini yapan arkadaşlar varsa, bundan para kazansın. Kimsenin kazancına karşı değiliz ama fırsatçılıkla sanki Türkiye'de sanki bir şey oluyormuş gibi. 2018 seçimlerini hatırlıyorsunuz, patates ve soğandan yemediğimiz dayak kalmadı. Bu sene soğan 40 kuruştan tarlada kaldı." ifadelerini kullandı.