AK Parti Edirne İl Başkanı: Çiftçilerin randevuları 15 gün öne alınacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ve Keşan'da açılacak hububat alım noktaları ile çiftçilerin randevularının 15 gün öne alınacağını bildirdi. İba, yaptığı açıklamada, Edirne'de hububat alımının devam ettiğini ve randevulu olarak günlük 14 bin ton ürün alındığını belirtti. İl merkezinde açılan yeni alım noktası ile çiftçilerin randevularının 15 gün öne alındığını aktaran İba, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde de yeni alım noktaları açılacağını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ve Keşan'da açılacak hububat alım noktaları ile çiftçilerin randevularının 15 gün öne alınacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de 26 Haziran'da 14 noktada başlayan hububat alımının devam ettiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) randevulu olarak günlük 14 bin ton ürün alımı yaptığını belirtti.

İl merkezinde açılan yeni alım noktası ile çiftçilerin randevularının 15 gün öne alındığını aktaran İba, "Aynı durum Uzunköprü ilçesinde de geçerli olacak ve 19 Temmuz'da yeni alım noktası açılarak randevular 15 gün öne alınacaktır. Ağustos içerisinde Keşan ilçemizde de lisanslı depolarımızdan ayrı olarak yeni bir alım noktası açılarak üreticilerimizin randevulu sistem dahilinde ürünlerini daha kolay teslim etmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Devletin hasat öncesinde verdiği sözü her zamanki gibi tuttuğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Yoğunluk nedeniyle randevularda yaşanan sıkıntı üzerine çiftçilerin sesine kulak vererek yetkili mercilere talep ve istekleri ilettik. TMO, ÇKS'ye kayıtlı mahsulün tamamını alarak üreticilerin malını yerde bırakmayacak. Biz devletimize üreticimizin talep ve müşkülünü ilettik, devletimiz bu noktada da bizlerden desteğini esirgemedi. Vatandaşın ihtiyacına ve sesine her zaman kulak verdik, vermeye devam edeceğiz. Basit siyasi çıkarları için vatandaşımızı kullanmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, çünkü bizim önceliğimiz vatandaşımız ve hemşehrilerimizin ihtiyaçları. Biz çekişmeler için değil, hizmet üretmek için çalışıyoruz. 'Siz yeter ki üretin' diyen devletimiz sağ olsun, çiftçimizin yüzü gülüyor. Bir mahsul tanesini bile yerde bırakmayacağız."