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AJet, Cezayir Uçuşlarına Başladı

AJet, Cezayir Uçuşlarına Başladı
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AJet, Kuzey Afrika'da büyüme stratejisi kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'e haftada 5 gün uçuş başlattı. Yeni hattın Türkiye-Cezayir ilişkilerine katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni rotalarla uçuş ağını genişleten AJet, Kuzey Afrika'da büyüme hedefi doğrultusunda, yeni yılın ilk hat açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'e ilk sefer, 6 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Bu yeni bağlantı ile şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'e uçan ilk havayolu oldu.

Türkiye'nin yeni hava yolu şirketi AJet, Mısır'dan sonra Kuzey Afrika'da ikinci rotasını devreye aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'in Houari Boumediene Havalimanı'na seferler, 6 Ocak Pazartesi günü başladı.

Şirket, Cezayir'e ilk uçuşu öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet yöneticileri ve havalimanı üst yönetimi katıldı. Üç buçuk saat süren ilk uçuşun ardından uçak Cezayir'de havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı. Havalimanında yapılan tören, Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı CEO'su Mokhtar Said Mediouni ile AJet ve havalimanı yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Türkiye-Cezayir ilişkileri güçlenecek"

Törende konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AJet'in yeni hattı ile Türkiye-Cezayir arasındaki güçlü ve dostane ilişkilerde yeni bir aşamaya ulaşıldığına işaret etti. AJet'in Cezayir-Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin, İstanbul'un Asya yakasından doğrudan ve pratik bir erişim sunduğunu belirten Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, yeni hattın seyahatleri kolaylaştırmakla kalmayıp, ticaret, turizm ve iki ülke arasındaki kültürel iş birliği için de yeni ufuklar açacağını dile getirdi.

İstanbul-Cezayir seferleri haftada 5 gün karşılıklı olarak yapılacak

İki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacak uçuşlar, haftanın beş günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yerel saatler ile 13.50'de, Cezayir'den ise yine aynı günlerde saat 17.05'te yapılacak.

9 ayda 11 yeni dış hat

AJet olarak ilk uçuşunu 31 Mart 2024 tarihinde yapan hava yolu şirketi, 9 ayda yurt dışı uçuş ağını hızla genişletti. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika'da kararlılıkla büyüyen şirket, bu süre içinde 11 yeni dış hattı uçuş ağına ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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