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Airbus, Türkiye'de 20 yılda 1800 uçağa ihtiyaç öngörüyor, İstanbul öne çıkıyor

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Airbus'tan Antonio da Costa, Türkiye'nin hava ulaşımında güçlü büyüme potansiyeli olduğunu ve İstanbul'un uluslararası hava trafiğinde daha önemli konuma ulaşacağını beklediklerini söyledi. Costa, gelecek 20 yılda Türkiye pazarında yaklaşık 1800 uçağa ihtiyaç öngörüldüğünü belirtti.

GÖKHAN YILDIZ/MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Airbus Pazar Analizi ve Tahminleri Başkan Yardımcısı Antonio da Costa, Türkiye'nin hava ulaşımında güçlü büyüme potansiyelinin bulunduğunu belirterek, " İstanbul'un uluslararası hava trafiğinde giderek daha önemli bir konuma ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Airbus Pazar Analizi ve Tahminleri Başkan Yardımcısı Costa ile Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, havacılık sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Küresel havacılığın geleceğinin siyasi ve coğrafi gelişmelerden etkilendiğine dikkati çeken Costa, İstanbul'un mevcut büyüme performansının gelecek dönem açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Costa, Türkiye'nin hava ulaşımında güçlü büyüme potansiyelinin bulunduğunu vurgulayarak, "İstanbul'un uluslararası hava trafiğinde giderek daha önemli bir konuma ulaşmasını bekliyoruz. Siyasi ve coğrafi gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak gelecekte nereye ulaşılacağını görmek her zaman zor. Yine de İstanbul'un güçlü bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. İstanbul, halihazırda önemli bir aktarma noktası ve gelecekte daha da önemli bir aktarma merkezi haline gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek 20 yıllık hava yolu taşımacılığı potansiyeline değinen Costa, ülkedeki uçak filosunun iki kattan fazla büyümesinin beklendiğini ve Türkiye'deki toplam hava yolu pazarı için yaklaşık 1800 uçağa ihtiyaç olacağını söyledi.

Costa, hava yolu yolcu sayısı ve trafiğinde gelecek 20 yılda önemli artışlar öngördüklerine işaret ederek, "Büyüme için harika bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bir diğer ilginç faktör de yolcu sayısının ve trafiğin önümüzdeki 20 yıl içinde iki kattan fazla hatta üç katına çıkmasını beklememiz. Buna ek olarak bağlantılı uçuş trafiğinde ve Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden turist sayısında güçlü bir artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk havacılık sektörünün önemli bir dönüşüm geçirdiğine tanıklık ettim"

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward da Türk havacılık ve uzay sanayisinin son 20 yılda önemli büyüme kaydettiğini belirterek, Türkiye'de 20 yıldır çalıştığını ve bu süreçte Türk havacılık sektörünün önemli bir dönüşüm geçirdiğine tanıklık ettiğini anlattı.

Türkiye'ye ilk geldiği dönemde küçük metal uçak parçalarının üretimine yönelik sınırlı kapsamda offset sözleşmelerinin bulunduğuna dikkati çeken Ward, bugün Türk havacılık ve uzay sanayisinin Airbus için çok daha büyük ölçekli üretim gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ward, "Türk havacılık ve uzay sektörüne baktığınızda Airbus montajları için dolu olan binalar var. İlk geldiğimde yıllık 35 milyon dolar harcanıyordu, şimdi ise 750 milyon dolar harcıyoruz. Üstelik bu rakam katlanarak büyüyor. Gittikçe daha fazla iş yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki havacılık sanayisinin gelecek dönemine ilişkin Ward, ülkenin dinamik yapısı dolayısıyla 20 yıllık tahminlerde bulunmanın zor olduğunu ancak gelecek 5-6 yılda Türkiye ile Avrupa arasındaki sanayi işbirliğinin daha da güçleneceğini düşündüğünü belirtti.

Ward, Türkiye ile Avrupa arasındaki işbirliğinin iki yönlü geliştiğine dikkati çekerek, "Şimdi Türk yapımı eğitim jeti HÜRJET'i İspanya'ya ihraç ediyoruz. Artık sadece ürün almakla kalmıyoruz, ürünleri ihraç da ediyoruz. Bence bu ortaklık unsuru, büyüme göreceğimiz alanlardan biri olacak." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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